團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平

明報記者 蕭嘉聰

記者近日查看多家中式酒樓團年飯菜單，大部分價格變動不大，或提供優惠吸客，即使加價亦只在部分菜單加100至200元。訂座方面，不少食肆年三十前仍可訂枱，如元朗利苑酒家，職員指年三十已訂滿，年廿八及年廿九仍有位，建議盡早預訂。

至於名廚「幟哥」黃永幟旗下龍皇集團（8493）在團年飯前夕先以278.2萬元出售上水的龍宴酒樓；公司旗下較高檔品牌「龍璽」套餐價格與往年相若，只在最廉宜套餐每席10位由9888元加至9988元。不過，富臨在個別餐單上加幅較進取，其中最貴一款菜單價格與去年相同，但其他菜單「面價」加幅5.8%至25.9%，每款菜單均提供提早訂枱減價優惠，但最廉價的菜單在扣減優惠後，價格仍較去年增逾一成。

煌府：住宅區分店表現較理想

中式酒家煌府母公司首灃控股（1703）主席陳首銘表示，團年飯訂座情况暫時跟去年相若，住宅區分店表現較為理想。鑑於今年消費氣氛，估計有客人或由以往訂枱改為「Ｗalk-in」，因此未能完全預計實際消費情况，冀生意額與去年相若。菜單價格方面，由於臨近歲晚及非洲豬瘟因素，海鮮、肉類及部分食材成本上升，惟近月經濟未如理想，團年飯菜單價錢跟去年持平。

黃傑龍：料今年消費沒過去般「疏爽」

叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍表示，集團近年轉型至日式餐廳為主，近日與同業交流時均反映生意較平穩，對農曆新年市道沒以往悲觀。他又稱，訪港旅客人數持續減少，對食肆影響很大程度上視乎定位，希望農曆新年本地客外出消費，帶動行業生意保持穩定。至於消費力度，他認為暫時難評估，今年打工仔獎金、加薪幅度未有以往樂觀，料今年相對沒有過去般「疏爽」。

梁文韜：客人多選約3000元套餐

大榮華酒樓董事總經理梁文韜表示，對今年節日表現「無expect（期待）啲咩，隨遇而安」，至上周五（10日）仍未訂滿，為求生意會「盡做」，套餐價格較去年低約兩成，訂座客人大多選擇約3000元的套餐，去年則會選擇較昂貴的菜式。