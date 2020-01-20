經濟
下一篇

團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平

【明報專訊】中港兩地經濟增長放緩，加上去年中爆發的示威活動席捲全港，訪港旅客人數大減，本港市民減少外出，令餐飲業叫苦連天。本周五（24日）已是年三十，傳統上一家人團年，業界人士指出，近日生意稍為改善，雖然消費力度未有以往般強勁，但生意有望按年持平。本報統計多家酒樓套餐價格，有酒樓與往年收費一致，即使加價的幅度亦有限，至於近月被指是「藍店」、多次遭到破壞的富臨（1443），旗下酒樓反而最進取，最多加價逾兩成。

明報記者 蕭嘉聰

記者近日查看多家中式酒樓團年飯菜單，大部分價格變動不大，或提供優惠吸客，即使加價亦只在部分菜單加100至200元。訂座方面，不少食肆年三十前仍可訂枱，如元朗利苑酒家，職員指年三十已訂滿，年廿八及年廿九仍有位，建議盡早預訂。

至於名廚「幟哥」黃永幟旗下龍皇集團（8493）在團年飯前夕先以278.2萬元出售上水的龍宴酒樓；公司旗下較高檔品牌「龍璽」套餐價格與往年相若，只在最廉宜套餐每席10位由9888元加至9988元。不過，富臨在個別餐單上加幅較進取，其中最貴一款菜單價格與去年相同，但其他菜單「面價」加幅5.8%至25.9%，每款菜單均提供提早訂枱減價優惠，但最廉價的菜單在扣減優惠後，價格仍較去年增逾一成。

煌府：住宅區分店表現較理想

中式酒家煌府母公司首灃控股（1703）主席陳首銘表示，團年飯訂座情况暫時跟去年相若，住宅區分店表現較為理想。鑑於今年消費氣氛，估計有客人或由以往訂枱改為「Ｗalk-in」，因此未能完全預計實際消費情况，冀生意額與去年相若。菜單價格方面，由於臨近歲晚及非洲豬瘟因素，海鮮、肉類及部分食材成本上升，惟近月經濟未如理想，團年飯菜單價錢跟去年持平。

黃傑龍：料今年消費沒過去般「疏爽」

叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍表示，集團近年轉型至日式餐廳為主，近日與同業交流時均反映生意較平穩，對農曆新年市道沒以往悲觀。他又稱，訪港旅客人數持續減少，對食肆影響很大程度上視乎定位，希望農曆新年本地客外出消費，帶動行業生意保持穩定。至於消費力度，他認為暫時難評估，今年打工仔獎金、加薪幅度未有以往樂觀，料今年相對沒有過去般「疏爽」。

梁文韜：客人多選約3000元套餐

大榮華酒樓董事總經理梁文韜表示，對今年節日表現「無expect（期待）啲咩，隨遇而安」，至上周五（10日）仍未訂滿，為求生意會「盡做」，套餐價格較去年低約兩成，訂座客人大多選擇約3000元的套餐，去年則會選擇較昂貴的菜式。

上 / 下一篇新聞

靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
旅議會：料春節內地入境團減94%
旅議會：料春節內地入境團減94%
澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升
澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升
機管局：去年港機場客運量跌4.2%
機管局：去年港機場客運量跌4.2%
瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股
瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股
美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險
美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險
安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力
安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力
全球5G普及需時 投資須重視估值
全球5G普及需時 投資須重視估值
港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報
港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報
鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業
鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業
利潤增長放緩 渣打未計劃裁員
利潤增長放緩 渣打未計劃裁員
兩中小企基金前期可取得款項增至75%
兩中小企基金前期可取得款項增至75%
張兆聰：永達過分低殘 整固後值博
張兆聰：永達過分低殘 整固後值博
李澄幸：重整心態 再累積財富
李澄幸：重整心態 再累積財富
環球數據前瞻
環球數據前瞻
中壽料去年純利飈逾4倍
中壽料去年純利飈逾4倍
中石油中石化易帥
中石油中石化易帥
神華去年煤炭銷售跌3%
神華去年煤炭銷售跌3%
金子：汽車需求回升 比亞迪購19181
金子：汽車需求回升 比亞迪購19181
張兆聰：中銀市帳率偏低 重估空間大
張兆聰：中銀市帳率偏低 重估空間大
蔡金強：人均1萬美元對消費影響
蔡金強：人均1萬美元對消費影響
黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元
黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元
潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓
沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓
李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex
李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex
大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
陸振輝：退休人生 十個「不如」
陸振輝：退休人生 十個「不如」
陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡
陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡
陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底
陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底
林少陽：不與市場對着幹
林少陽：不與市場對着幹
技術取勝：招商局港口升穿下降軌
技術取勝：招商局港口升穿下降軌
潘迪藍：中國大增美進口說易行難
潘迪藍：中國大增美進口說易行難
蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元
蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元
李順威：美伊局勢緊張 油價不一定升
李順威：美伊局勢緊張 油價不一定升
行會33人 26享新乘車優惠
行會33人 26享新乘車優惠
劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前
劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前
何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094
何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094
瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595
瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595
摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741
摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741
周顯：官商勾結要講信用
周顯：官商勾結要講信用
何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底
何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底
何濼生：不會爆煲的全民退保方案
何濼生：不會爆煲的全民退保方案
王弼：美國「沒道理」的道理
王弼：美國「沒道理」的道理
曾淵滄：中美協議難改貿易順差
曾淵滄：中美協議難改貿易順差
湯文亮：市况差 企業降成本良機
湯文亮：市况差 企業降成本良機
陳永傑：股樓齊偷步
陳永傑：股樓齊偷步
廖偉強：10年樓價勝黃金
廖偉強：10年樓價勝黃金
布少明：樓市回勇 只待「東風」
布少明：樓市回勇 只待「東風」
李志成：貿戰達協議 利好樓巿
李志成：貿戰達協議 利好樓巿
盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理
盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高
豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高
新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租
新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租
去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯
去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯
淘大2房月租1.2萬 近兩年新低
淘大2房月租1.2萬 近兩年新低
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房
昇薈今年開齋 呎價守萬元
昇薈今年開齋 呎價守萬元
安老院有平貴 宜貨比三家
安老院有平貴 宜貨比三家