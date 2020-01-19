守住增長底線 經濟難題仍待解

中國仍是全球經濟增長冠軍

6.1%，儘管創下近30年來中國年度GDP增速新低，但考慮到全球經濟放緩及貿易環境嚴重惡化，內地自身亦存在結構、體制、周期等複雜問題，這份成績單仍具有一定含金量。

首先，這一增速明顯高於全球水平，在經濟總量1萬億美元以上的經濟體中更位居榜首。根據已有信息，2019年美國經濟增速約為2.3%，日本和歐元區增速略高於1%，印度增長略高於5%，這意味着中國依然是全球經濟增長冠軍。

其次，去年中國經濟成績單中出現了兩個具有標誌意義的數字。

一個是GDP總量，接近100萬億元（人民幣，下同）大關。此前三年，中國經濟總量已連續跨越70萬、80萬和90萬億元大關，去年該數字進一步升至99.08萬億元，按年平均匯率折算為14.4萬億美元，穩居世界第二。據比較計算，這與2018年全球排名三至六位的日本、德國、英國、法國四個主要發達國家當年GDP之和大體相當。

另一個是人均GDP，突破1萬美元。按照世界銀行2015年的標準，人均GDP低於1045美元為低收入國家，在1045至4125美元之間為中低等收入國家，在4126至12735美元之間為中高等收入國家，高於12736美元為高收入國家。這一突破，意味着中國又向高收入國家行列邁近了一步。

2020年「保六」並非唾手可得

總而言之，過去一年，儘管內地經濟一度遭遇「壓力測試」，前三季度增速逐季下滑更引發廣泛的「保六」大討論，但最終仍有驚無險平穩收官。

2020年是中國全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年，穩定自然要壓倒一切，但經濟增長「保六」亦並非唾手可得。

從內部看，當前內地經濟新舊動能轉換仍在進行中、轉型升級亦處在關鍵時刻，面對依然較大的下行壓力，需求不足恐怕將持續相當長一段時期。在物價結構快速上漲和預算赤字並無太大擴張空間的雙重約束下，內地經濟騰挪空間十分有限，安全邊際較為脆弱，徹底扭轉GDP增速下滑趨勢難度不小。

深化供給側改革 強化逆周期調節

從外部看，國際社會動盪源和風險點有增無減，世界經濟增長動能減弱，地緣政治博弈加劇，美國等主要發達經濟體前景存疑，都將對內地經濟產生一定影響。中美雙方雖然達成階段協議，但在若干關鍵議題上的分歧尚未根本消除，貿易戰隱憂仍存。

國家統計局長寧吉喆在談到2020年經濟增長前景時說，中國經濟穩定向好、長期向好的趨勢並沒有改變，雖然仍然面臨經濟下行壓力，但官方將進一步採取措施。

分析認為，面對一系列難題，內地一方面要繼續深化供給側結構改革，聚焦解決內部結構、體制問題；另一方面，宏觀政策料將強化逆周期調節，把控政策力度與靈活性，從而熨平周期波動。

[馮其十 神州新形勢]