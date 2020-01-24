浪澄灣兩房980萬售 10個月首跌穿千萬關

利嘉閣地產高級經理阮好珍表示，上述單位為浪澄灣3座低層D室，實用549方呎，兩房間隔，原叫價1080萬元，近日累積減價100萬元或約9%，以980萬元售出，為去年3月以來屋苑兩房單位首次跌穿1000萬元，實呎17851元。原業主於2007年10月以465.2萬元購入上述單位，持貨12年，現轉手帳面獲利約514.8萬元，物業升值逾1.1倍。

名城4房戶減價220萬售出

另外，世紀21奇豐物業區域經理李仕明稱，大圍名城3期盛世5座低層北翼B室，實用961方呎，四房一套間隔，兩個月前叫價1800萬元放售，最終減價220萬元或12.2%，以1580萬元易手，實呎16,441元。資料顯示，單位對上三層同面積B室，去年4月以1688萬元售出，換言之，事隔9個月，單位賣平108萬元或6%。不過，原業主於2012年5月以915萬元購入上址，持貨逾7年帳面仍獲利665萬元，賺幅約73%。

匯璽II兩房2.65萬元租出

此外，部分半新盤在農曆年前亦減價租出，香港置業高級聯席董事張仲賢指出，南昌站匯璽II 3A座低層C室，兩房間隔，實用534方呎，業主以約3萬元放租約一個月後，以2.65萬元租出，減價3500元或11%，實呎租約49.6元，屬市價。業主於2019年9月以約1100萬元購入上述單位，現租金回報約2.9厘。

愛海頌推178伙售出30單位

一手方面，農曆年前多個樓盤推出發售，去年10月首次發售的長實（1113）深水埗愛海頌，昨推出178伙，當中123伙以發價單形式出售，其餘55伙則以招標形式出售，市場消息指出，項目單日售出約30個單位。另新世界（0017）西貢傲瀧昨沽出一伙四房戶，單位為2座6樓B室，實用面積1834方呎，成交價4936.1萬元，實呎26,914元，項目共沽出640伙，佔全盤逾94%，連同車位銷售，共套現逾184億元。綜合代理消息，昨日市場共錄約40宗一手買賣。