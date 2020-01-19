2019年全球經濟增長 金融海嘯以來最惡劣

《華爾街日報》表示，除了貿易戰，2017年的減稅提振作用消退等因素，也導致美國經濟增長放慢。此外，阿根廷和土耳其等主要新興市場遭遇貨幣危機，也對全球經濟增長造成拖累。整體來說，2019年全球增長是金融海嘯以來最惡劣的一年。

商界擱置投資擴張計劃

中國經濟增長也正在放緩。世界銀行預測，2020年中國經濟增長將低於6%。許多中國企業認為，特朗普政府的最終目的是阻止中國崛起。商界為此感到不安，不少企業更擱置投資和擴張計劃，甚至裁員。分析認為，中美貿易戰造成的具體損失難以確定，因為沒有人知道，如果沒有貿易戰，會有多少工廠開業。在企業尋求關稅豁免的情况下，有多少計劃被推遲。如果不是貿易戰，原本會有多少投資。 世界銀行的分析師指出， 問題不單是關稅本身，以及關稅金額有多大，關鍵是中美貿易談判期間的巨大不確定性，窒礙了經濟活動。

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