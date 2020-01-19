中美簽協議難完全止血 專家警告：貿戰真正影響未全浮現

資料來源：《華爾街日報》

部分商界人士和分析師質疑，中美達成協議所帶來的好處，能否彌補貿易戰帶來的代價。美國經濟雖未被關稅拖垮，但也算不上輝煌。2019年美國經濟增長只有2%左右，遠低於特朗普政府設定的3%目標，製造業職位增長受阻，農產品銷售暴跌。

300億美元採購 美農戶存疑

美國外交關係委員會國際經濟部主任斯泰爾（Benn Steil）表示，中國只是恢復了農產品採購，並在金融服務和知識產權方面說一些好話，實際進展不大，特朗普政府可能兩年前就爭取到這些成果，且毋須經歷關稅造成的損害。

由於中國去年基本上停止了大豆等美國主要出口產品的採購，美國農戶首當其衝。美國政府向農戶提供了280億美元援助，以緩解農民損失。美國農業部估計，2019年的援助款相當於美國農業收入的三分之一。根據首階段貿易協議，中國對美國的農業採購將重新啟動，今明兩年約300億美元。不過美國農戶質疑這規模的交易能否實現。

學者：大部分關稅 美進口商承受

特朗普政府對中國貨品加徵的關稅，最初主要針對企業購買的機械和資本品（capital goods），但後來擴大到家用電器、家具在內的消費品，導致相關貨品的價格自2017年以來上漲3%。相比之下，核心貨品價格在此期間下跌約1%。雖然特朗普政府宣稱，中國將為關稅付出代價，但實情卻是美國進口商為關稅付鈔。

通脹問題專家、哈佛大學教授卡瓦洛（Alberto Cavallo）的研究指出，對於被加徵關稅的貨品，進口商支付的價格明顯上升，這意味中國出口商既沒有顯著下調價格，也沒有通過人民幣匯率貶值來吸收關稅影響，令關稅負擔大部分落在美國進口商身上。與此同時，美國進口商及零售商未有把大部分的額外成本，轉嫁給美國消費者。

貿易逆差無如特朗普預期大減

受關稅戰影響，中美兩國去年雙邊貿易大幅倒退。美國對華出口額下跌近300億美元，從中國的進口則下降700多億美元，雙邊貿易額減少逾1000億美元。牛津經濟研究院（Oxford Economics）稱，貿易戰對貿易往來的影響巨大，但對貿易逆差影響較小。雖然特朗普政府致力減少美國對華商品貿易逆差，但其實只降了600億美元。在截至2019年11月的12個月，美國對華商品貿易逆差保持在3600億美元水平。

內地海關上周公布，中國去年對美國出口額下降10.7%，但全年中國的貨物貿易進出口總值仍按年增長3.4%至31.54萬億元人民幣（35.7萬億港元）創新高。出口額按年增長5%，較以往的雙位數增長有所放慢。進口額則按年增長1.6%。貿易順差達2.92萬億元人民幣（3.3萬億港元），擴大25.4%。全年進出口額、出口額及進口額均創歷史新高。

關係緊張 外商投資美意欲減

分析指出，中國去年將部分對美國的貿易影響轉移，這反映於中國主要貿易伙伴排名的變化，東盟取代美國成了中國去年第二大貿易伙伴。此外，中國對一帶一路沿線國家的進出口額也增長10.8％。

不過中美貿易關係緊張，影響到外商投資的意欲。2019年第二和第三季，外商對美國經濟的總投資收縮，這包括建設新工廠等設施的投資，也包括為這些工廠採購設備。美國商界指出，跨國公司在美國投資的意願普遍下降，特別是考慮到跨國公司僱用了美國20%的製造業勞動力，並製造出美國25%的出口商品。

[企業地球村]