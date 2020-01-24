中石化1243億美LNG採購傳押後

天然氣價格大跌 需重新洽談

根據有關報道引述消息人士指出，由於中美在過去一年多次討價還價之際，美國燃氣價格自2018年已經大減超過一半，加上低價產氣國家之一的卡塔爾又正計劃增建更多出口設施，這令到LNG變得供應過剩，最終令氣價進一步面對下跌壓力。據稱，需要重新討價還價的，包括付運價格、價錢，同時亦要尋求中方同意，去撤銷或將25%的進口關稅作回扣安排，即使談判過程未致太困難，但是需時。包括中石化集團及Cheniere均拒絕就有關消息作出評論。

據了解，中石化集團正同其他美國供應商進行討論之中，因此最終由美國那家油氣公司贏得這份大型訂單，仍屬未知之數。無論如何，該筆大額訂單，有助進一步抵消美國對中國的貿易逆差。

張玉卓任中石化董事長

中石化集團在建基於去年晉身成為最大的現貨LNG內地買家之後，有意進一步到2025年時，將接收LNG的能力倍增至4100萬噸。相比中國石油（0857）及中國海洋石油（0883）等以長期採購協議運作的大型石油企業而言，中石化以長期採購協議採購的規模較細。

此外，中石化集團高層亦出現變動。該集團落實委任張玉卓為新任董事長，接替原董事長戴良厚，戴良厚則另有任用。上市公司中國石化（0386）的董事會則未見變動安排。