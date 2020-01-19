中概股跟升 瑞幸漲3%

【明報專訊】美股三大指數破頂，一眾中概股普遍向上，冀在中國市場擊敗星巴克的內地連鎖品牌瑞幸咖啡周五升3.07%，股價突破50美元關口，市值達120億美元（約936億港元），成為少數擁有近千億市值的中資餐飲股。
近日被股東Altaba（前稱雅虎、Yahoo）連環減持的阿里巴巴（9988）ADS（美國預託股份）上周五收報220.40美元，升0.46%。
Altaba減持 阿里一周仍升1.1％
去年才上市的瑞幸咖啡上周五宣布，再完成發行一批2025年到期、本金總額為6000萬美元的可換股債券，另外公司亦完成額外增發207萬股ADS，成功籌集約4.183億美元。
另外，Altaba由於其《完全清算和解散計劃》，上周一（1月13日）起，陸續沽出手上剩餘阿里ADS，上周累計沽出442.02萬股阿里股份，平均作價為每股226.24美元，套現近10億美元，阿里未見太大沽壓，上周累升約1.1%。另一內地電商巨頭京東上周五上揚2%，收報40.35美元。
音檔社群荔枝首掛升5.73％
小米（1810）有份投資的內地UGC（用戶原創內容）音檔社群荔枝上周五在納斯達克掛牌，上周五升5.73%，收報11.63美元，盤中一度漲近40%。同樣獲小米投資的華米科技上周五大漲10.06%，收報14.77美元。