中概股跟升 瑞幸漲3%

近日被股東Altaba（前稱雅虎、Yahoo）連環減持的阿里巴巴（9988）ADS（美國預託股份）上周五收報220.40美元，升0.46%。

Altaba減持 阿里一周仍升1.1％

去年才上市的瑞幸咖啡上周五宣布，再完成發行一批2025年到期、本金總額為6000萬美元的可換股債券，另外公司亦完成額外增發207萬股ADS，成功籌集約4.183億美元。

另外，Altaba由於其《完全清算和解散計劃》，上周一（1月13日）起，陸續沽出手上剩餘阿里ADS，上周累計沽出442.02萬股阿里股份，平均作價為每股226.24美元，套現近10億美元，阿里未見太大沽壓，上周累升約1.1%。另一內地電商巨頭京東上周五上揚2%，收報40.35美元。

音檔社群荔枝首掛升5.73％

小米（1810）有份投資的內地UGC（用戶原創內容）音檔社群荔枝上周五在納斯達克掛牌，上周五升5.73%，收報11.63美元，盤中一度漲近40%。同樣獲小米投資的華米科技上周五大漲10.06%，收報14.77美元。