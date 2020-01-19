標指納指連升8日 美股再創新高 蘋果市值逼11萬億 接近澳洲股市規模

明報記者 李哲毅

上周五標指升12點或0.39%，收報3329點；納指升31點或0.34%，收報9388點，一周累計，道指、標指及納指分別升1.82%、1.97%及2.29%，三大指數均創下自2019年8月底以來最大單周升幅。

大摩野村齊唱好 蘋果股價再漲1.1％

蘋果近日獲摩根士丹利及野村唱好，股價上周五升1.11%至318.73美元。日前晉身萬億美元市值的Google母企Alphabet上周五再彈2.02%，市值達到1.02萬億美元。微軟則升0.56%，市值達到1.27億美元。亞馬遜前年市值曾突破萬億美元，但近期有所回落，亞馬遜上周五跌0.7%，市值約9245億美元。現時上述4家公司市值達到4.62萬億美元（約36.04萬億港元）。

美股四大科企總市值逾36萬億

AmeriVet Securities利率主管Gregory Faranello表示，風險資產在今年有一個良好開端，雖然去年的回報率非常高，但計及2018年底美股曾經調整，現時的情况並非太亢奮。

對冲基金Appaloosa Management創始人David Tepper表示，考慮到美聯儲現時的貨幣政策立場，中期仍然看好美股表現。

環球股市氣氛良好，恒指夜期上周五收報29,098點，高水42點。

恒指夜期高水42點 ADR升57點

港股ADR比例指數升57點或0.2%，報29,114點。中海油（0883）折合報13.64元，較港收市高0.88%；騰訊（0700）ADR折合報400.8元，較港收市升0.45%；滙控（0005）ADR折合報60.23元，較港收市升0.13%。

耀才：騰訊有機會突破南非底

耀才證券金融集團研究部總監植耀輝認為，美國大選年間股市通常表現不俗，美國總統特朗普尤其重視股市走勢，對美股有一定支持。

他提到，騰訊（0700）股價極之接近405元的「南非底」（南非大股東Naspers減持價），相信有機會突破向上，但長遠則要視乎其遊戲等業務有否出現利好消息。