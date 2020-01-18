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經濟
2020年1月18日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中國出生率70年最低 失人口紅利 勞動人口連降8年 人均收入增速低過GDP
去年GDP增6.1% 第4季保六靠投資
人行全周淨投放9000億 創單周歷史新高
去年港銀貸款增6.7% 料今年息差受壓
招行業績快報 去年多賺15％
平保急升帶動 恒指重上29000關 恒指國指連升7周 平兩年前大牛市紀錄
內房現抽水潮 世茂配股籌47億
內地擬拓電動車換電技術
周大福全購彩寶品牌Enzo
I.T第3季港澳同店銷售大跌33%
華信前財務總監劉家聰 貪污詐騙罪成候判
維他奶沽空機構再駁火 股價昨跌3.4%
Alphabet市值破萬億美元 歷來第4家美企 三大指數早段再新高
fb煞停WhatsApp賣廣告計劃
Comcast加入競爭 廉價串流影片套餐吸客
中信里昂：鼠年旺地產股
恒地和生圍申建逾20萬呎皇宮屋 項目連其他洋房共268幢 地皮去年47億售出
李秀恒油塘兩工廈申重建逾百萬呎商廈
英皇鼠年推4盤 壽臣山洋房最矚目
維港頌連錄2宗撻大訂 共殺訂1671萬
瓏門天池屋實呎2.8萬 貴絕新界西北
海德匯最後19個工作室101萬入場
陸振球：不如拆了海洋公園來起樓？
周末睇樓好去處
大學閣大宅招租 飽覽維港景
鄰近歷史文化蒲點 文青必到
區內不乏豪宅租盤新供應
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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中國出生率70年最低 失人口紅利 勞動人口連降8年 人均收入增速低過GDP
去年GDP增6.1% 第4季保六靠投資
人行全周淨投放9000億 創單周歷史新高
去年港銀貸款增6.7% 料今年息差受壓
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中國出生率70年最低 失人口紅利 勞動人口連降8年 人均收入增速低過GDP
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