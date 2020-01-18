瓏門天池屋實呎2.8萬 貴絕新界西北

上述瓏門「天池屋」屬4房雙套間隔，原業主去年連車位叫價3900萬元，累減400萬元或一成後，以3500萬元售出、實呎2.98萬元。代理指出，扣除市值約250萬元的車位後，單位實呎仍逾2.77萬元；原業主2012年9月以2722.5萬元連車位一手購入，帳面賺逾777萬元或29%。

凱旋門高層5200萬「賣殼」沽

另市場消息指出，九龍站凱旋門觀星閣高層實用1098方呎C室，以5200萬元「賣殼」形式售出，實呎4.73萬元。

原業主2005年以1788萬元購入單位，帳面賺3412萬元或1.9倍。由於是以公司股權轉讓方式易手，新買家可慳30%辣稅涉約1560萬元。

大型屋苑方面，香港置業助理分區董事劉浩勤指出，將軍澳中心10座中層實用384方呎E室2房戶，以698萬元售出、實呎1.81萬元，成交價比同類單位市價低4%；原業主2010年以269萬元購入單位，帳面賺429萬元或1.6倍。

CCL四大指數齊跌 11個月新低

另中原城市領先指數CCL，繼上周三大整體指數齊跌，並屬42周、即逾10個月新低後，最新四大整體指數亦齊跌，兼同屬43周、即近11個月新低，當中CCL錄175.88點，按周跌0.62%。

至於反映大型屋苑走勢的CCL Mass報177.83點，按周跌0.44%；CCL(中小型單位)報176.01點，按周跌0.72%；CCL(大型單位)報175.18點，按周跌0.14%。