英皇鼠年推4盤 壽臣山洋房最矚目

壽臣山洋房實用最大11000方呎

英皇下半年有兩個洋房項目以近現樓形式發售。英皇集團執行董事楊政龍表示，壽臣山項目設15座洋房，實用約3700至11000方呎，另屯門大欖項目設8座洋房，實用約3200至4800方呎。中小型住宅方面，則有兩個舊契項目待售，包括堅尼地城爹核士街、中環摩羅廟街項目，預計次季發售，前者提供57伙，後者則涉99伙，同為開放式至兩房間隔。

商業項目方面，英皇國際執行董事張炳強稱，觀塘鴻圖道新傳媒集團中心，申請放寬地積比率，擬重建成29層高新式工廈，涉14.4萬方呎樓面；屯門新安街13及15號會合併發展，並申請放寬地積比，擬打造成22層高現代化工廈，涉22.8萬方呎樓面，料2024至2025年落成。

根據城規會顯示，上述兩個放寬地積比申請，已獲「有附帶條件下批准」。

提供商舖租戶1月至半年紓困措施

近月舖位市道備受社會事件影響，楊政龍表示，英皇旗下商舖出租率超過九成，暫未接獲退租，集團亦有與租戶緊密聯繫，約滿租金會有所調整，而租約未滿則會視乎情况，有一個月至半年短暫紓困措施。此外，旗下寫字樓出租率超過95％，張炳強估計，今年整體寫字樓租金將會下調。

RICHMOND暫收200票超額5倍

其他新盤方面，恒地（0012）西半山THE RICHMOND至昨日暫收近200票，比下周二發售首批30伙超額約5倍。另賭王四太梁安琪旗下尚嘉控股發展的灣仔單幢盤壹嘉，錄得今年首宗成交，單位為實用316方呎的25樓C室，開放式間隔，成交價1050萬元，實呎33228元。

另外，佳明（1271）青衣明翹匯，昨再售一伙花園特色戶，為實用399方呎的1座1樓E室，成交價781萬元，實呎19574元。