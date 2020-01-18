李秀恒油塘兩工廈申重建逾百萬呎商廈

【明報專訊】油塘灣漸轉型，由香港經貿商會會長李秀恆等持有榮山工業大廈和毗鄰油塘灣冰廠等，新近向城規會申請重建發展兩幢商廈並原址保留茶果嶺海水抽水站及煤氣檢管站兩政府設施，總樓面逾100萬方呎。
上述申請範圍為油塘灣海旁地段第 71、73 及 74 號及毗連政府土地，地盤面積約17.79萬方呎，申請人擬作商業及社區設施，其中榮山工業大廈計劃以11倍地積比率重建，興建為1幢29層高商廈，而毗鄰油塘灣冰廠則以8.5倍作重建，擬建1幢24層高商廈，並原址保留兩項政府設施，整個項目總樓面約100.47萬方呎。同時申請人計劃提供至少15米闊海濱長廊，以及設立園景平台連接至其中一幢商廈。上述地點過去曾有5次規劃申請，對上一次獲批的發展計劃於2015年，當時獲批作酒店發展，惟當時申請人非土地擁有人作申請，而上述項目發展方向與當前旅遊業的低迷不符，故不會作酒店發展。
遠展啟德地申建商廈酒店各一幢
另遠展（0035）去年8月以逾24億元投得啟德承啟道鄰近啟德體育園商業地，亦向城規會申請放寬高限作綜合酒店、辦公室及商業發展，涉34.44萬方呎樓面。項目擬以地積比率2.838倍作發展，計劃興建2幢物業，1幢為不多於16層高酒店，提供不多於440個酒店房間，涉17.22萬方呎，當中包括約1.7萬方呎酒店附屬食肆等設施；另一幢亦約12層高商廈，低層為零售樓面，涉約17.22萬方呎。