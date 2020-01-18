李秀恒油塘兩工廈申重建逾百萬呎商廈

上述申請範圍為油塘灣海旁地段第 71、73 及 74 號及毗連政府土地，地盤面積約17.79萬方呎，申請人擬作商業及社區設施，其中榮山工業大廈計劃以11倍地積比率重建，興建為1幢29層高商廈，而毗鄰油塘灣冰廠則以8.5倍作重建，擬建1幢24層高商廈，並原址保留兩項政府設施，整個項目總樓面約100.47萬方呎。同時申請人計劃提供至少15米闊海濱長廊，以及設立園景平台連接至其中一幢商廈。上述地點過去曾有5次規劃申請，對上一次獲批的發展計劃於2015年，當時獲批作酒店發展，惟當時申請人非土地擁有人作申請，而上述項目發展方向與當前旅遊業的低迷不符，故不會作酒店發展。

遠展啟德地申建商廈酒店各一幢

另遠展（0035）去年8月以逾24億元投得啟德承啟道鄰近啟德體育園商業地，亦向城規會申請放寬高限作綜合酒店、辦公室及商業發展，涉34.44萬方呎樓面。項目擬以地積比率2.838倍作發展，計劃興建2幢物業，1幢為不多於16層高酒店，提供不多於440個酒店房間，涉17.22萬方呎，當中包括約1.7萬方呎酒店附屬食肆等設施；另一幢亦約12層高商廈，低層為零售樓面，涉約17.22萬方呎。