恒地和生圍申建逾20萬呎皇宮屋 項目連其他洋房共268幢 地皮去年47億售出

明報記者 甘潔瑩

恒地發言人回應指是次集團代上述項目新買家向城規會申請。恒地就上述地皮於去年7月簽訂一項協議，以47.05億元售出有關地皮，地皮面積242萬方呎，交易將於本月完成，以總樓面89.3萬方呎計，每方呎樓面地價約5270元。資料顯示持有上述地皮的盈邦企業有限公司目前註冊董事仍是恒地現任聯席主席李家誠以及恒地執董郭炳濠、馮李煥琼及李鏡禹等，意味有關交易尚未完成。

恒地指代新買家向城規申請

市場消息表示，上述地皮的新買家為內房或有關人士。事實上，2018年內房恒大（3333）以「買殼」形式向恒地購入屯門掃管笏住宅地，即去年起開售的恆大‧珺瓏灣。上述和生圍地皮毗鄰為元朗指標洋房項目加州花園，前臨米埔，可遠眺后海灣及深圳市。城規會文件顯示，項目地皮面積223.25萬方呎，當中包括濕地51.02萬方呎，恒地申請以0.4倍地積比率分4期發展，擬建268幢2至3層高洋房，平均面積3332方呎，當中涉及最少9款洋房間隔。

20萬呎洋房3層高 8房雙套間隔

值得留意，位於項目正中央的一幢洋房，樓高3層以8房雙套房及工人套房設計，並附設學習室、中西廚房、遊戲室、會議室等，面積逾20萬方呎，另室外設私人花園、私人泳池及流水裝飾等，稱得上「皇宮屋」。資料顯示，目前本港最大面積洋房新盤，是第一集團南區淺水灣72號洋房，有關洋房實用面積18270方呎，設有12房連7間套房，內裏附設家庭影院、卡拉OK房等。

5年前曾獲批建400幢洋房

和生圍項目早於2015年獲城規會通過其發展，獲准興建400幢洋房，以及3幢會所，總樓面約89.3萬方呎。申請人指出，新方案將維持覆蓋面積、建築面積和地積比率，修訂主要是涉及住宅佈局，並不影響過去批准的發展密度及濕地修復區。而城規會預計於今年3月初審理有關申請。

此外，城規會昨日審理屯門市廣場以東、青山公路青山灣段436號綠化用地改作住宅發展，擬建1幢30層綜合住宅大樓，提供約600伙，涉約15.46萬方呎；雖然規劃署不反對，惟昨日城規會否決有關改劃。