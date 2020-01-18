Comcast加入競爭 廉價串流影片套餐吸客

最低附廣告月費4.99美元

目前的美國串流媒體服務商還包括Hulu、亞馬遜和CBS All Access。 電訊巨頭AT&T的HBO Max串流服務也預計於5月推出，月費為14.99美元。作為美國最大的有線電視營運商，Comcast面臨的挑戰是要在不加速傳統電視業務衰落的情况下，在串流媒體領域爭一席位。該公司已連續10季流失付費電視訂戶，隨着其業務愈來愈依賴寬頻，孔雀的串流服務或有助其留住觀眾。

Comcast的策略也有別於許多串流媒體，希望通過廣告來支持業務。孔雀的串流服務將提供約1.5萬個小時的節目，包括由艾力寶雲（Alec Baldwin）及狄美摩亞（Demi Moore）等明​​星主演的原創節目、NBC廣播系列。Comcast的目標是到2024年累積到3000萬至3500萬活躍帳戶。

（綜合報道）

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