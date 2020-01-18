Comcast加入競爭 廉價串流影片套餐吸客

【明報專訊】美國串流媒體的競爭加劇，繼蘋果（Apple TV+）和迪士尼（Disney+）於去年11月推出串流影片服務後，美國主要付費電視服務商Comcast旗下的NBC環球公布，將推出名為孔雀（Peacock）的串流媒體平台。Comcast的有線電視訂戶可於4月中起，率先享有附廣告的Peacock免費串流影片服務，至7月中起開放給其他訂戶。最廉價的Peacock附廣告套餐，月費低至4.99美元，與Apple TV看齊，價格低於迪士尼最便宜的6.99美元月費套餐，以及Netflix的13美元標準套餐。免廣告版的Peacock月費則為9.99美元。
最低附廣告月費4.99美元
目前的美國串流媒體服務商還包括Hulu、亞馬遜和CBS All Access。 電訊巨頭AT&T的HBO Max串流服務也預計於5月推出，月費為14.99美元。作為美國最大的有線電視營運商，Comcast面臨的挑戰是要在不加速傳統電視業務衰落的情况下，在串流媒體領域爭一席位。該公司已連續10季流失付費電視訂戶，隨着其業務愈來愈依賴寬頻，孔雀的串流服務或有助其留住觀眾。
Comcast的策略也有別於許多串流媒體，希望通過廣告來支持業務。孔雀的串流服務將提供約1.5萬個小時的節目，包括由艾力寶雲（Alec Baldwin）及狄美摩亞（Demi Moore）等明星主演的原創節目、NBC廣播系列。Comcast的目標是到2024年累積到3000萬至3500萬活躍帳戶。