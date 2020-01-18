fb煞停WhatsApp賣廣告計劃

解散一個相關研究團隊

fb在2014年以220億美元收購WhatsApp。雖然這軟件在全球擁有逾15億用戶，但至今尚未帶來財務回報。創建於2009年的WhatsApp，起初的賺錢方式是收取下載費，然後是收取每年0.99美元的訂閱費，但fb收購該軟件後將其免費開放。直至2018年，fb公布了WhatsApp的創收計劃，當中包括銷售廣告。Whatsapp聯合創始人Jan Koum和Brian Acton因不滿這盈利方式而離開了fb。

知情人士稱，兩名創辦人曾修改WhatsApp的服務條款，明確禁止在該軟件顯示廣告，這令WhatsApp投放廣告的計劃複雜化。fb及其旗下平台過去都曾修改服務條款，若最終投放廣告，fb將需要向WhatsApp用戶發出正式通知。

去年5月fb正式公布計劃在WhatsApp的用戶狀態（Status）功能加插廣告。消息表示，相關廣告部署目前已被擱置。根據去年第三季的數據，fb有98%收入來自廣告。雖然近年多次爆出用戶私隱爭議，fb過去12個月股價升逾50%，跑贏大市。

（華爾街日報）

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