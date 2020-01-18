Alphabet市值破萬億美元 歷來第4家美企 三大指數早段再新高

蘋果與亞馬遜早在2018年夏季市值曾突破萬億美元，微軟的市值則在2019年4月首次觸及1萬億美元大關。不過亞馬遜近期市值僅在9000多億美元水平徘徊，儘管其股價已由10月低位升約一成，但市值仍被蘋果和微軟拋離。

反壟斷調查困擾 過去1年跑輸

《華爾街日報》表示，雖然更嚴格的監管令市場憂慮科技巨企的前景，但它們的市值仍在飈升，反映在經濟增長不溫不火，且利率低位徘徊之際，投資者更青睞收入穩步增長的企業。

Alphabet的挑戰來自其不斷上漲的成本，以及針對其在廣告領域領先地位的反壟斷調查。這些挑戰令Alphabet股價在過去一年跑輸很多科技公司，但許多投資者仍認為它能繼續增長。分析師認為，該公司的廣告業務一直保持15%至20%增長，是一棵搖錢樹。考慮到其廣告業務已相當成熟，反映其盈利能力相當出色。

股價較德銀目標仍有20%上升空間

Alphabet市值由9000億美元升至1萬億美元只花了數月，是Alphabet市值躍升1000億美元所用的最短時間。去年12月初，Alphabet聯合創辦人佩奇（Larry Page）和布林（Sergey Brin）宣布辭去管理職務，並將大權交給Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）。Alphabet股價此後一路飈升。分析師估計，皮查伊可能會通過增加股票回購，又或透過公司史上首次派息來進一步提振股價，因為皮查伊的獎金有很大部分與股票表現掛鈎。德銀分析師最近將Alphabet的目標價上調至1735美元，較周四的股價仍有約20%上升空間。

目前標普500指數市值最大的5家公司：蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜和facebook合計權重約為19%。相比下，5年前標普500指數市值最大的5隻成分股合計權重僅為12%，反映少數大型科技股日益佔主導地位。分析指出，這是一個漫長的緩慢增長周期，投資者願意押注於任何有能力實現增長的公司。

標普500市盈率18.4倍 18年高位

過去一年，Alphabet的市盈率為31倍，與10年均值一致。同期微軟的市盈率與Alphabet類似，蘋果市盈率為26.5倍，標普500指數的市盈率為22倍。亞馬遜和Netflix的市盈率均超過80倍。由於升勢集中在少數科技股，市場憂慮這些強勢股一旦回落，可能會拖累整個股市。美銀最新數據顯示，標普500指數的PEG比率（市盈率相對盈利增長的比率）目前為1.8，是美銀自1986年追蹤PEG比率以來最高。一般來說，當PEG比率大於1，就意味股票被高估。美銀數據亦顯示，目前標普500指數市盈率達18.4倍，是2002年以來高位。

（綜合報道）

[國際金融]