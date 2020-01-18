華信前財務總監劉家聰 貪污詐騙罪成候判

以權謀私 收非法回佣

資料顯示，劉家聰曾經在羅兵咸永道任職逾7年，到2014年4月加入華信，並於2017年2月23日終止職務，原因是公司認為劉氏的表現不及預期，現時他並非執業會計師。到2019年3月15日他遭廉署落案起訴。

案情顯示，劉家聰涉2015年5月至2016年6月，在華信決定以逾3.36億元收購一間公司時，劉氏提議及獲華信同意下將相關預備工作外判予獨立第三方，劉氏繼而轉判相關內部監控檢討、稅務等工作至一會計師樓，華信據此付款75.4萬元，當中約59萬元卻轉帳至劉氏的銀行戶口。

同時，華信委聘希晴提供會計等顧問服務時，劉氏沒有披露在希晴的權益及尋求其他報價，透過希晴從華信收款逾200萬元。廉署發稿指，如華信知悉被告是希晴董事或持股，則不會委聘及付款予希晴，華信在廉署調查期間提供全面協助。