I.T第3季港澳同店銷售大跌33%

內地同店銷售亦跌5.2%

內地業務表現亦見疲弱，I.T在第三季內地同店銷售亦跌5.2%，首三季同店銷售僅增長1.6%，較截至8月底的中期同店銷售增長5.9%大縮水。集團解釋，內地第三季同店銷售增長下降是因為期內該地區控制線上和線下銷售點的折扣活動。

日本及美國方面，集團第三季的同店銷售跌6.1%、首三季同店銷售則無升跌。集團指出，日本及美國分部旅客帶來的銷售下降，特別是來自中國的旅客，原因包括人民幣貶值及中美貿易持續緊張。

毛利率方面，集團第三季整體、港澳、中國、日美的毛利率分別為62.3%、58.6%、61.5%及69.5%，分別跌0.4個百分點、跌5.4個百分點、升1.4個百分點及升1個百分點。

集團指出，在宏觀經濟、地緣政治及本港社會持續不穩定的挑戰下，會繼續保持審慎，成本控制將是管理重點。