周大福全購彩寶品牌Enzo

周大福昨日收市報8.27元，下跌0.24%。根據集團的新聞稿，Enzo於2004年創立，在內地有約60個零售點，主要位於一二線城市，並以直營及加盟模式進一步擴大內地的業務據點。Enzo在多個內地主要電商平台包括阿里巴巴（9988）旗下天貓、京東、唯品會等均有發售產品，產品價格由低於3000元人民幣，至5萬元人民幣及以上不等。

收購不影響本年度業績

周大福表示，交易於昨日完成，將不會對綜合資產淨值及截至今年3月31日財政年度的經營業績產生任何重大影響。集團近年以多品牌為發展策略，旗下的零售體驗包括周大福藝堂、周大福薈館、體驗店和周大福鐘表，以及HEARTS ON FIRE、T MARK、SOINLOVE與MONOLOGUE等其他品牌。截至2019年12月，集團共有3789個零售點。