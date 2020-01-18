內房現抽水潮 世茂配股籌47億

分析：較預期早 料續併購

銀河聯昌報告指出，世茂配股行動比想像中早，原預算股價達35至36元才會進行，相信世茂配股是因為併購行動陸續有來。

上周世茂公布了併購一家中型內房，帶來可售貨值約1000億至2000億元人民幣。該行指出，世茂若不想影響信貸評級，亦需要更多資金支撐增長，故進行配股。但該行認為配股規模細，公司2020年市盈率僅6.5倍仍然吸引，故維持買入評級及目標價40元。

受世茂趁高配股的消息影響，多隻近期屢創新高的內房股急挫，當中合景泰富（1813）昨開市曾創52周高，收市挫1.51%﹔金茂（0817）跌1.57%﹔龍光（3380）跌0.87%等。銀河聯昌則引述合景泰富主席孔健岷指出，股份2020年市盈率僅5倍，無意做任何股本融資。

稱今年利併購 碧桂園加碼買地

此外，碧桂園總裁莫斌於傳媒午宴上表示，去年碧桂園權益拿地金額約1600億元人民幣，沒有太大放緩。但現時內房市場由以往「電梯模式」改為「攀岩模式」，除了需要有自身能力，更要把包袱扔掉，不能再買到不好的地，需把每步走穩。而他認為今年是併購的機會年，故今年碧桂園拿地會在1600億元人民幣的基礎上增加，惟只會以項目形式收購。