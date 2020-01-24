平保急升帶動 恒指重上29000關 恒指國指連升7周 平兩年前大牛市紀錄

明報記者 蕭嘉聰、李哲毅

昨日是恒指今年以來首次收高於29,000點之上，成交金額1113億元，連續第6日高於1000億元。恒指全周在29,000點爭持，按黃金比率計，29,000點為恒指重要關口，例如以2018年牛市高位33,484點至當年10月低位24,540點，反彈50%，是29,012點，若再突破至61.8%，便能重上3萬點（見圖）。若以去年4月高位30,280點至8月低位24,899點計算，反彈76.4%，亦在29,000點附近。恒指夜期牛皮，至11時15分報29,072點，高水16點。

醫藥股向上 石藥表現冠藍籌

平保在尾市急漲至最多99.85元，逼近「紅底」，3時後的主動買盤一度超過七成。該股收市報99.55元，升4.3%，成交達59.56億元，帶動恒指升69點。騰訊表現較為疲弱，收市報399元，跌0.25%，拖低大市7點。港股連升七周，不少股份都配股集資或套現（見表），當中世茂房地產（0813）傳配股，消息拖累內房表現（見另稿）。

醫藥股普遍向上，石藥（1093）為全日升幅最大藍籌，收市升5.11%至18.92元，中生製藥（1177）及綠葉製藥（2186）分別升3.53%及2.81%，藥明生物（2269）亦升0.47%。小米（1810）昨日高見13.46元，創52周新高，收市仍報13.24元，升8.35%，成交額56.7億元，僅次於平保。

小米大升8% 創52周高

耀才證券研究部總監植耀輝表示，美國上市的科網股做好，帶動騰訊升勢向上，推高恒指表現。他提到，去年港股跑輸，估計有投資者趁低位加注，加上人民幣匯率走強，利好港股近日表現。小米近月傳出多項利好消息，股價明顯追落後，但公司已累積大量升幅，不排除出現高位回吐。值得留意的是，去年小米董事長兼控股股東雷軍自願加長禁售期，但今月10日已經屆滿。