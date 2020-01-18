去年港銀貸款增6.7% 料今年息差受壓

阮國恒：內地相關貸款民企佔三成

金管局助理總裁（銀行監管）陳景宏表示，會前瞻地觀察信貸轉差的信號，例如由關注類貸款降為次級或不良貸款的數量，銀行內部對貸款評級有否下移等。阮國恒補充，現時港銀的內地貸款中，民企佔約三成。據金管局數據，內地相關貸款的特定分類比率由2018年底的0.54%升至去年9月底的0.71%，高於整體的0.56%。

港銀首3季稅前營運利潤按年升1.8%

2019年整體銀行首三季稅前營運利潤按年升1.8%，對比2018年全年增長19.4%有所減慢，阮國恒指出，2019上半年出現激烈貿易摩擦，加上其後美國減息，壓縮利息收入。阮國恒提到，新會計準則下，銀行在去年業績所作出撥備會有所增加，但相信不會太影響港銀盈利。

金管局昨日公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率於12月底為1.09厘，按月升5個基點（1厘等於100基點）。綜合利率上升，反映月內存款及同業資金的加權資金成本均增加。

港元隔夜平均指數諮詢已完成

倫敦銀行同業拆息（LIBOR）將於2021年廢除，阮國恒表示，本港參照LIBOR的衍生工具合約大概有33萬億元，當中約40%於2021年後到期；在銀行資產方面，大約有4.5萬億元參考LIBOR定價，當中約30%於2021年後到期。阮國恒指出，有一半以上銀行已經成立委員會着手處理，今年會與銀行作緊密溝通，避免合同出現法律風險。

他補充，港元隔夜平均指數（HONIA）的諮詢已經完成。