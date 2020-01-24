去年GDP增6.1% 第4季保六靠投資

12月多項主要指標勝預期

其他主要指標方面，去年12月規模以上工業增加值反彈至6.9%，較市場預期的6.2%為佳，全年規模以上工業增加值5.7%；12月社會消費品零售總額增幅維持在8%水平，亦勝預期的7.8%，全年社會消費品零售總額增長由2018年的9%下滑至8%，主要受汽車消費減少拖累。全年固定資產投資增速5.4%，較2018年的5.9%略放緩。

國家統計局長寧吉喆表示，第四季尤其是11月及12月主要經濟指標出現積極變化，規模以上工業增加值、社會消費品零售總額及固定資產投資均比第三季反彈。他又稱，全年三頭馬車當中，最終消費支出對GDP的貢獻率為57.8%；資本形成總額達31.2%；貨物和服務淨出口為11%。

消費貢獻率下滑 反映內需不振

不過，透過全年及首三季的三頭馬車貢獻率估算顯示，第四季最終消費支出的貢獻率跌至50以下水平（見圖），是2017年第四季以來新低，以2018年平均在70%以上貢獻率比較，可見去年內需不振的情况嚴重；造成最終消費支出貢獻率下滑的另一個原因，是資本形成總額貢獻率在第四季大幅增加至65.7%，這相當一部分原因是去年地方專項債要趕在9月前完成全部額度發行，地方項目因此集中於第四季展開有關。

三頭馬車貢獻率的變化，也顯示去年中國未能依靠內需支持經濟增長，不過寧吉喆指出，展望2020年，居民收入穩步增長可望帶動消費能力提升，而且隨着消費結構不斷升級，消費領域繼續擴大和消費環境繼續改善；再加上市場預期好轉，居民消費意願上升，消費在中國經濟發展中的基礎作用會進一步發揮。