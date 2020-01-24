中國出生率70年最低 失人口紅利 勞動人口連降8年 人均收入增速低過GDP

明報記者 陳子凌

去年中國人均GDP升破1萬美元，國家統計局長寧吉喆指已穩居中等收入國家行列。他更表示，據世銀數據，2018年人均GDP在1萬美元以上的國家人口近15億人，現在加上中國14億人，令達到這個水平的人口增至接近30億人，他甚至形容「這是人類經濟社會發展的重大進步」。

城鎮新增就業人口1352萬 2015年後再降

不過，推動人類經濟社會發展重大進步的中國，卻要面對人口紅利消失的隱憂。從短期看，去年城鎮新增就業人口1352萬人，是自2015年之後再次按年下降；介乎15歲至59歲的勞動力年齡人口8.96億人，為2011年最高峰9.25億人後，連續第8年減少。從中期看，1960年代初，亦即一孩政策執行之前，中國曾迎來一波生育高峰，例如1963年的出生人口便接近3000萬人，但這一年出生的人將在2023年進入60歲，換句話說未來幾年將有大量勞動力年齡人口進入退休人口。

放開生育政策 出生率仍低迷

再從長期看，去年中國出生人口1465萬人，人口淨增長僅467萬人，出生率跌至1.048%的70年新低，意味着直到2035年新增勞動力人口佔總人口比例會不斷下滑。而且去年出生人口當中，二孩及以上孩次的比例達59.5%，即內地放開生育政策後，仍面對出生率低迷的問題。

人口紅利消失的問題，山東社會科學院人口學研究所所長崔樹義認為，雖然2019年勞動年齡人口佔總人口從64.3%跌至60%，但比例上仍屬較高水平，加上未來隨着人口政策的完善，不排除出生率有反彈可能。

去年城鎮調查失業率升至5.2%

然而，勞動力減少伴隨着是老年化問題，去年全國居民人均可支配收入為3.07萬元，扣除價格因素的實際增長5.8%，低於GDP增速。居民可支配收入是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的工資、投資、財產等淨收入。在人口老化之下，未來可支配收入及儲蓄或將進一步下降，從而影響到消費支出。同時，要面對失業率上升的問題。據統計局數據，在經濟增速下滑的同時，去年城鎮調查失業率5.2%，較2018年底的4.9%，增加0.3個百分點。