廣華街172呎舖1200萬沽 8年蝕三成

原業主於去年反修例風波前以2000萬元放售，但其後舖市大不如前，最終近日劈價800萬元始能成功售出，減幅達40%。原業主2012年以1718萬元購入，持貨8年，帳面蝕518萬元或30%離場。

擺花街舖劈租四成

另土地註冊處顯示，中環擺花街24號地下，面積900方呎，本月中以月租7.5萬元、呎租83元租出，較對上租約月租13萬元低42%，較2013年高峰時的月租15萬元更低逾一半。原業主於2012年以1.1億元購入，租金回報不足1厘。

卓凌中心高層 意向價6245萬

此外，中原（工商舖）寫字樓部副分區營業董事馬勁松表示，灣仔灣仔道133號卓凌中心高層全層現放售，全層面積3376方呎，具基本寫字樓裝修，望山景，物業已交吉，業主意向價6245萬元，意向呎價約1.85萬元，業主同以呎租約20元放租，即意向月租約逾6.7萬元。馬氏補充，灣仔道過去5年僅錄得兩宗逾3,000方呎成交個案，同位於卓凌中心，最近一宗為該廈低層全層，面積3,443方呎，於2018年中以每方呎約1.6萬元沽出。