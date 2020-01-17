美柏苑居屋首宗二手 5年帳賺八成

萬方地產高級客戶經理葉搏麟表示，美柏苑高層1室，實用面積447方呎，2房間隔，原業主最初叫價520萬元於未補地價市場放售，經買賣雙方議價後，新近以491萬元沽出，實呎10984元。原業主於2015年以278萬元（未補地價）購入，持貨約5年，帳面獲利213萬元或約77%。

本月上半月公二居二25宗升近倍

與此同時，房委會昨日最新公布公屋及居屋第二市場成交紀錄數據顯示，本月上半月暫錄得25宗成交，較上月同期錄得的13宗，增加12宗或近1倍。同時，數據顯示，上月全月共錄得127宗未補地價公屋、居屋成交，綜觀2019年，未補地價公屋及居屋總共錄得2462宗，成交量為2016年後新高。

將軍澳半月成交破百宗

各區屋苑交投步伐加快，其中將軍澳本月上半月已錄破百宗成交（連同居屋計），佔上月全月約126宗的八成。香港置業助理分區董事劉浩勤指，將軍澳維景灣畔12座中層D室，實用面積682方呎，3房1套間隔，以1170萬元成交，實呎17155元。原業主2009年7月478萬元買入，持貨逾10年，帳面獲利692萬元或1.4倍。

元朗本月上半月暫錄逾50宗成交，與上月同期43宗相比，增加逾7宗或16%。

中原副區域營業經理王勤學指，元朗Grand YOHO 1座低層G室，實用面積507方呎，2房間隔，以812萬元成交，實呎16016元。原業主2016年9月以764.76萬元一手購入，持貨3年多，帳面獲利47.24萬元或6%。