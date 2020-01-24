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長沙灣地王項目 七成單位小於400呎

【明報專訊】有市區地王級的大型住宅項目，以細單位作主打。屋宇署最新資料顯示，信置(0083)等財團合作發展的長沙灣興華街住宅地王，實用面積小於400方呎的佔項目整體約三分之二，最細單位面積只有約181方呎。

最細戶面積僅181方呎

根據屋宇署最新資料顯示，上述長沙灣興華街住宅地王於去年11月批出動工紙，文件顯示，若以屋宇署實用樓面面積（Usable Floor Area）計，即不包括洗手間、浴室及廚房、公眾通道、升降機等面積，最細戶型實用面積約181方呎，設有409伙，佔樓盤整體1347伙超過三成，而實用面積在400方呎以下的單位，更有901伙，佔樓盤約67%。

翻查資料，上述地皮由信置牽頭財團於2017年底以172.88億元奪得，一度創住宅官地歷史最高紀錄，項目將建11座大樓，樓高25至28層(在兩層地庫之上)住宅。

不過，由香港興業（0480）、希慎（0014）合作發展的大埔露輝路項目，卻以大單位為主。

屋宇署資料所見，大埔露輝路項目將建257伙，最細面積約711方呎，而最大單位實用面積更達4754方呎。

太古寶華大廈批重建21萬呎商廈

此外，屋宇署公布該署去年11月共批出21份建築圖則，太古地產（1972）灣仔皇后大道東46至56號寶華大廈、蘭杜街1至11號，及晏頓街2至12號，獲批建1幢28層高（在4層地庫之上）的商廈，涉及21.46萬方呎樓面；盈信控股（0015）及安保工程控股（1627）持有的觀塘勵業街7號，則獲批1座23層高（在3層地庫之上）商廈，涉及13.25萬方呎樓面。

另外，由物業投資者王祖安等於2018年以約21億元購入的上環皇后大道中299號299QRC，亦獲批重建成1座26層高寫字樓，可建樓面約9.42萬方呎。

住宅項目方面，資深投資者「舖王」鄧成波家族持有九龍城衙前塱道3至13號，獲批建1座26層（在兩層地庫之上）高商住物業，住宅樓面4.9萬方呎，非住宅涉1.28萬方呎樓面。

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