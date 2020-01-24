THE RICHMOND下周二首輪開售30伙

恒地上周以折實平均實呎2.99萬元，首推THE RICHMOND30伙，實用206方呎開放式戶折實入場費598.82萬元起，預料是2013年一手新例後西半山最平入場費新盤單位；項目首張價單內，有11伙折實價低於800萬元，即可承做九成按保。

雲海別墅6418萬再沽一伙

另新地（0016）馬鞍山雲海別墅，透過招標售出Jasmine Avenue 9號洋房，實用2151方呎，成交價6418.15萬元，實呎2.98萬元，買家最長可享1830日即5年特長成交期，但如於720日成交可獲3%回贈。雲海別墅今年迄今售出4幢洋房，套現約3.3億元，項目去年底開售至今累沽39幢洋房。

建灝啟德天寰亦透過招標售出天海匯2座38、39樓總統樓層特色戶，作價9883.88萬元，單位實用2399方呎連天台和平台，實呎4.12萬元，成交期120日。

天寰特色戶9884萬易手

另中信泰富馬鞍山峻源，近日開放現樓示範單位後銷情提速，最新售出3座18樓C室，實用1193方呎3房戶，成交價2080萬元、實呎1.74萬元；買家先付10%訂金後，餘下90%可於今年8月入伙時上會。