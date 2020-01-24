經濟

香港地產

下一篇 上一篇

WEST PARK現樓1房 折實607萬入場 均呎1.86萬 與毗鄰愛海頌去年10月首批相若

【明報專訊】發展商加快於春節前推盤，其中興勝創建（0896）旗下深水埗現樓項目WEST PARK，昨公布首張30伙價單，1房折實約607萬元入場，折實平均實呎18,646元，與毗鄰去年10月長實（1113）愛海頌首批折實平均實呎18,688元相若，甚至比區內位置、景觀相若的二手物業低。發展商昨亦隨即上載銷售安排，下周一率先以先到先得形式發售首批13伙。

明報記者 林尚民

WEST PARK昨公布首張價單，涉及30伙，以定價計平均實呎20,268元，發展商提供三種付款方法，120天成交可減樓價8%，150天及180天則分別為7%及6%折扣，扣除最高8%優惠後，折實平均實呎18646元，與毗鄰去年10月長實（1113）愛海頌首批折實平均實呎18688元相若，而若對比同樣位於西九龍走廊旁、樓齡較新的二手物業，就有海柏匯及南昌一號，兩屋苑現時最新二手成交實呎約19004及21858元，即WEST PARK首批均價較同區二手為低。

首批30伙全數低於千萬

值得留意，項目首批全數折實價均低於千萬元，加上屬現樓，預料直接受惠於放寬按保計劃。興勝項目管理董事周嘉峯形容，項目定價為「2020年開心價」，並指樓盤首批定價較為優惠，不排除未來有加價空間。

發展商昨晚即時上載銷售安排，下周一（1月20日、農曆年廿六）上午11時發售首批13個單位，佔項目全數63伙的兩成，發展商採先到先得形式發售，而銷售安排列明，「如早於當天上午11時排隊，均不獲給予優先權」。

下周一先到先得形式發售13伙

另就有關價單所見，首張價單最平一伙為實用333方呎的7樓C室1房戶，定價659.5萬元，折實606.7萬元，折實實呎18220元，呎價最平則是實用493方呎的7樓B室，2房連書房間隔，定價921.7萬元，折實847.9萬元，折實實呎17200元。售價最貴一伙則是實用493方呎的16樓B室，定價1008.7萬元，折實928萬元，折實實呎18823元；呎價最貴為實用339方呎的16樓A室，定價748.9萬元，折實實呎688.9萬元，折實實呎20322元。

項目前身為酒店 興勝買入後翻新

今次推出的WEST PARK，位於通州街256號，前身為西九龍奧華酒店，興勝創建於2016年11月以3.41億元收購，若以當時項目總面積約3.88萬方呎計，呎價逾8700元。若以63個房間計，即平均每個房間價值約541.9萬元。

據悉該地地契為住宅，及後興勝創建斥資為物業進行翻新，並分拆出售。

上 / 下一篇新聞

中國提前擴大金融業開放 取消持股限制 牌照申請需提速處理
中國提前擴大金融業開放 取消持股限制 牌照申請需提速處理
字眼上中國讓步 實則互惠互利
字眼上中國讓步 實則互惠互利
上月社融2.1萬億超預期 新貸轉弱
上月社融2.1萬億超預期 新貸轉弱
安永建議政府為中小企代供半年強積金
安永建議政府為中小企代供半年強積金
國泰：農曆新年後訂票偏弱
國泰：農曆新年後訂票偏弱
新股反高潮 艾德韋宣急挫22％ 大戶連息料蝕近20萬 新石僅「贏粒糖」
新股反高潮 艾德韋宣急挫22％ 大戶連息料蝕近20萬 新石僅「贏粒糖」
潤地傳分拆物管 上市集資39億
潤地傳分拆物管 上市集資39億
維他奶反擊沽空指控 股價升逾半成
維他奶反擊沽空指控 股價升逾半成
中美簽貿易協議 恒指終止兩連跌
中美簽貿易協議 恒指終止兩連跌
羅傑斯：港或失亞洲投資首選地位
羅傑斯：港或失亞洲投資首選地位
永明金融逆市增聘500代理
永明金融逆市增聘500代理
六福：未擬裁員 轉戰澳門開店
六福：未擬裁員 轉戰澳門開店
中歐商會調查 轟靠中資關係中標：一帶一路欠透明不平等
中歐商會調查 轟靠中資關係中標：一帶一路欠透明不平等
中美協議刺激 美股早段再創新高 大摩季績超預期 股價急升6％
中美協議刺激 美股早段再創新高 大摩季績超預期 股價急升6％
歐盟4.4億資助Bolt抗衡優步
歐盟4.4億資助Bolt抗衡優步
中國承諾增購美油 油價升1%
中國承諾增購美油 油價升1%
張兆聰：中國難消化進口大躍進 貿戰仍存變數
張兆聰：中國難消化進口大躍進 貿戰仍存變數
力伍：Tesla國產化 盼複製蘋果效應
力伍：Tesla國產化 盼複製蘋果效應
技術取勝：莎莎向上1.9元有阻力
技術取勝：莎莎向上1.9元有阻力
盧駿匡：恒指有機會現終極黃金交叉
盧駿匡：恒指有機會現終極黃金交叉
香港膺全球「最昂貴城市」
香港膺全球「最昂貴城市」
DHL鍾普洋：逆權要講理據
DHL鍾普洋：逆權要講理據
劉思明：港股快速輪動 跟風要審慎
劉思明：港股快速輪動 跟風要審慎
周顯：初創一定要搞無本生意
周顯：初創一定要搞無本生意
譚新強：美反民主政府的暴力外交 正削弱最寶貴的道德高地
譚新強：美反民主政府的暴力外交 正削弱最寶貴的道德高地
湯文亮：中美次階段協議 簽訂機會是零
湯文亮：中美次階段協議 簽訂機會是零
台人置業信心升溫 締樓市小陽春 代理：後市存三大變數 勿過度樂觀
台人置業信心升溫 締樓市小陽春 代理：後市存三大變數 勿過度樂觀
THE RICHMOND下周二首輪開售30伙
THE RICHMOND下周二首輪開售30伙
長沙灣地王項目 七成單位小於400呎
長沙灣地王項目 七成單位小於400呎
盈大己連拿利擬改建商廈 規劃署不支持
盈大己連拿利擬改建商廈 規劃署不支持
美柏苑居屋首宗二手 5年帳賺八成
美柏苑居屋首宗二手 5年帳賺八成
廣華街172呎舖1200萬沽 8年蝕三成
廣華街172呎舖1200萬沽 8年蝕三成