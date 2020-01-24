WEST PARK現樓1房 折實607萬入場 均呎1.86萬 與毗鄰愛海頌去年10月首批相若

明報記者 林尚民

WEST PARK昨公布首張價單，涉及30伙，以定價計平均實呎20,268元，發展商提供三種付款方法，120天成交可減樓價8%，150天及180天則分別為7%及6%折扣，扣除最高8%優惠後，折實平均實呎18646元，與毗鄰去年10月長實（1113）愛海頌首批折實平均實呎18688元相若，而若對比同樣位於西九龍走廊旁、樓齡較新的二手物業，就有海柏匯及南昌一號，兩屋苑現時最新二手成交實呎約19004及21858元，即WEST PARK首批均價較同區二手為低。

首批30伙全數低於千萬

值得留意，項目首批全數折實價均低於千萬元，加上屬現樓，預料直接受惠於放寬按保計劃。興勝項目管理董事周嘉峯形容，項目定價為「2020年開心價」，並指樓盤首批定價較為優惠，不排除未來有加價空間。

發展商昨晚即時上載銷售安排，下周一（1月20日、農曆年廿六）上午11時發售首批13個單位，佔項目全數63伙的兩成，發展商採先到先得形式發售，而銷售安排列明，「如早於當天上午11時排隊，均不獲給予優先權」。

下周一先到先得形式發售13伙

另就有關價單所見，首張價單最平一伙為實用333方呎的7樓C室1房戶，定價659.5萬元，折實606.7萬元，折實實呎18220元，呎價最平則是實用493方呎的7樓B室，2房連書房間隔，定價921.7萬元，折實847.9萬元，折實實呎17200元。售價最貴一伙則是實用493方呎的16樓B室，定價1008.7萬元，折實928萬元，折實實呎18823元；呎價最貴為實用339方呎的16樓A室，定價748.9萬元，折實實呎688.9萬元，折實實呎20322元。

項目前身為酒店 興勝買入後翻新

今次推出的WEST PARK，位於通州街256號，前身為西九龍奧華酒店，興勝創建於2016年11月以3.41億元收購，若以當時項目總面積約3.88萬方呎計，呎價逾8700元。若以63個房間計，即平均每個房間價值約541.9萬元。

據悉該地地契為住宅，及後興勝創建斥資為物業進行翻新，並分拆出售。