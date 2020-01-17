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台人置業信心升溫 締樓市小陽春 代理：後市存三大變數 勿過度樂觀

【明報專訊】蔡英文成功連任台灣總統，外界關注台灣經濟能否持續復蘇，而台灣在2019年的GDP增長率達到2.78%。因中美貿易科技的競爭，間接令台灣科技業受惠，而樓市能否受到經濟增長帶動上升成疑。永慶房屋業管部謝志傑表示，今年台灣樓市只會平穩發展，升速不會急。以2019年台北樓市買賣情况看，其增長率僅有3%，是六都中增長幅度最小的縣市，顯示買家在台北市的追價意欲低，賣方也持續堅守價格，導致交易量保持低水平。

謝志傑表示，中美達成第一階段貿易協議，台灣股市突破12,000點，市場對經濟前景相對樂觀，消費者信心指數創12年新高，房地產交易數字也有望突破30萬所大關。不過，雖然交易量有回暖趨勢，但根據永慶房產趨勢調查結果，約有45%準買家以自住需求為主，買方追價意願較低，令樓價急漲的可能性降低，預計2020年樓價仍會呈現橫行格局。而現階段市場中房屋供應量大，屬於買方市場，業主若抬高價格，恐會影響買方的買樓意願，延長房屋銷售期，因此建議業主切勿過度樂觀看待樓市。

買樓意欲增 上月樓市呈升市格局

中美首階段貿易協議帶動全球股市升溫，台股跟隨向上，台灣受惠於訂單轉移效應及台商回流，消費者信心回升，置業信心創12年新高，民眾購屋信心轉趨樂觀，買樓意願增加，令去年12月樓市呈小陽春，全台樓市呈升市格局。根據永慶房產集團研展中心統計，全台去年12月份交易量較11月增加4%，至於各都會區樓市成交量，台北市升11%，新北增加7%，桃園微升6%，新竹縣市增加1%、台中升4%，台南與高雄分別升13%與持平。

全台去年12月看屋量與11月持平，也顯示欲上車市民睇樓積極，置業人士需求不減。謝志傑補充，根據永慶房產趨勢調查顯示，市民看上車盤數量升至45%，是五年來新高，顯示樓價呈持續趨平整理格局，在自住市場下，樓價大升大跌的機會較低。當總統大選結果落實，相信市民入市信心回升，若買賣雙方意願價格差距拉近，市場買風可望延續至農曆年前。

薪金未明顯增長 置業負擔重　

不過，謝志傑提醒，雖然今年樓市持續復蘇，全年交易量挑戰30萬伙，已連續四年增長，但數據也顯示正在減慢。同時，在薪金未有明顯增長下，市民置業負擔仍重，樓市難以急升，加上貿易戰第二階段不會太快達成協議、供應量過剩，以及新政府上任後是否推出樓市新政策等三大變數下，樓市後市不能過度樂觀。

外國人來台買樓，在六都中最青睞高雄市。根據統計，高雄市於2019年1到8月累計外國人買賣增加了46.9%，新北、台南亦呈正增長走勢。中信房屋研展室依據六都資料進行統計，除了高雄，其次為台南11.1%，新北亦有9.6% 的增長，而台中則下跌了20.2%，桃園和台北分別輕微下跌5.1% 和4.7%。

外國人偏愛高雄 去年首8月買賣增逾四成

中信房屋研展室副理張漢超指出，外國人來台置業，主要着眼於發展條件、商機與話題性，分析高雄市之所以能大幅成長46.9%，應是看好當地發展和政治話題性有所關。對於內地買家是否會大舉來台進駐高雄置業問題，張漢超稱以政府對「外國人地權管理」的定義，資料內已將「大陸地區人民」排除在「外國人」相關統計中，換句話說，外國人來台置業加碼的現象，並未包含中國大陸人士在內。

相對於內地人，香港人來台居留定居反倒有增加迹象。中信房屋研展室統計對比台灣移民署資料發現，內地同胞在台無論是居留或定居許可人數，在2019年首8個月都較2018年同期減少，但香港居民在台居留或定居比例卻大幅上升，內地人來台人數下跌主要與中國大陸縮減來台許可有關，而香港反送中事件逾演逾烈，更可能是促使港人來台買樓的主因。

置業限制多 港人赴台置業熱潮料短暫　

張漢超認為，自從香港「反送中」事件發生以來，港人來台居住比例較以往大增，除了顯示港人因擔憂抗爭而採取分散風險的資產配置外，另一方面也是因台灣房地產價格與居住空間都相比香港更具優勢，在諸多考量下，港人會願意選擇在台居留或定居。

不過，好房子研究報告指，中美貿易戰促台商資金回流、香港局勢促港人來台置業等都是短暫因素，因為現行台灣法規，對於港人、大陸及外資購買住宅的限制不少。况且台灣的租金回報率，相比美國洛杉磯、加拿大溫哥華等華人聚集區仍相對偏低，所以對外資的吸引力不大。故今年台灣的買樓主力，依然會來自從市中心遷往郊區的換屋需求及上車盤。同時樓價上升其中主要因素為台灣打工仔的薪金，而其平均薪金已經超過20年以上沒有顯著增長，故對台灣樓價前景保持中性看法。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]

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