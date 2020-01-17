湯文亮：中美次階段協議 簽訂機會是零

我記得有一次同事與客戶傾租約，雙方已經達成共識，就是租約分兩個階段，第二階段我們可以加租25％，前提是租客必須履行第一階段的條款，如果租客不履行，租約則會停留在第一階段，情况與今天中美貿易協議相似。我睇到之後對同事說，租約永遠不會進入第二階段，因為如果不進入第二階段，租客永遠不用加租，而租客如果不想租約進入第二階段是很容易的事，只要不準時交租就可以了，要解決這個荒謬的安排是很容易的，只要將第一階段與第二階段的租金掉轉，換句話說，只要租客按合約條款完成第一階段，第二階段可以減租20％，這樣就不怕租客不交租了。所以，特朗普亦表示如果中美達成第二階段貿易協議，美國將會取消已加徵的關稅，正所謂英雄所見略同，生意人的想法自然也是差不多。

知識產權開放金融無可能傾得妥

我相信會有人話，既然有機會簽訂第二階段貿易協議，點解我會話簽定的機會是零？大家可能不了解點解貿易協議會分第一第二階段，嚴格來說，這是一份求同存異的協議，中美雙方傾了十幾個月，始終未能達成協議，雙方於是製造出一份「求同存異」的協議，第一階段是「同」，雙方將大家同意的條款放在一起，首先簽署了這部分協議，第二階段是「異」，雙方可以慢慢傾，這樣特朗普便不怕因為中美未能簽署貿易協議而影響他競選連任。而第一部分只是中國購買多些豬肉大豆等農作物，縮窄雙方貿易逆差，基本上不難完成，但仍然要傾十幾個月，而第二階段涉及知識產權，開放金融等難題，根本無可能傾得妥。所以，我話中美簽訂貿易協議第二階段是零。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]