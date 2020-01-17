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譚新強：美反民主政府的暴力外交 正削弱最寶貴的道德高地

【明報專訊】近日美股不斷創新高，既代表美國經濟欣欣向榮，但也象徵着表露無遺的美國霸權。周三，美中終於在華盛頓簽署了第一階段貿易協議。從美方角度，最重要的是設下強迫性的中國增加進口清單，包括農業、製造業和能源業產品，亦列出一些如金融和教育等服務業指標，未來兩年總值2000億美元。關稅方面，美方將把1200億美元消費類產品，從15%降至7.5%，其餘超過3000億美元貨品的關稅，則仍保留，直到第二階段協議達成為止。

中方又得到些甚麼？首先在簽署前兩天，美國已主動撤銷人民幣為操控貨幣的界定。相信中國亦會降低或取消針對美國貨的關稅，但就反而沒有明確列出。最令人詫異的是，有很多傳聞協議將包含逼使中國重啟購買大量飛機，但名單上竟然沒有。一如我多次指出，第二階段的談判重點之一，必是科技，美方矛頭將直指華為和其他高科技企業，但中方皇牌則是嚴控波音客機的購買量。在簽署儀式前，特朗普自己提到波音對GDP的貢獻高達0.5%，更多次催促在場的波音新CEO David Calhoun，快點解決問題。

這個協議，其實非常荒謬。如果美國是一個真正自由市場的信仰者，怎可能迫使一個國家定下明確進口名單和金額目標？國際貿易本應是由數千數萬家企業來自由決定，順差或逆差金額根本不太重要，更不應由政府來決定。所以即使中國簽了協議，但也不斷提到按市場條件來決定最終購買數量。

在同一天，美國眾議院亦終於正式把彈劾總統特朗普的條款提交到參議院，相信下周將開始歷史上第三次彈劾聆訊。但這將只是一場形式上的秀，沒有任何實質意義，因為參議院大多數領袖Mitch McConnell，早已說明這將不會是一次公平的審訊，將盡快草草了事，毫無疑問將放過特朗普。這種未審先判的行為，當然嚴重損害美國的法治精神。

美國是一個偉大的國家，是一個幸運的國家，但亦是一個非常好戰的國家。地理上得天獨厚，面積龐大，資源豐富，氣候怡人，且擁有面對大西洋和太平洋的兩條海岸線，再加上友善的加拿大和墨西哥為鄰，令到美國本土非常安全。

1776年的美國獨立革命，建立了人類史上第一個代表民主制（representative democracy）共和國，是一個文明發展的重要里程碑。但這制度當然絕非完美，初時只容許部分白種男人投票，經兩百年努力，黑人和女性才獲得較公平的投票權。這片肥沃的土地一直吸引着大量來自世界各地努力尋夢的移民，亦孕育出很多最優秀的大學、企業和人才。

美國244年歷史 只有16年和平

但美國的發展，也是一部充滿血腥和暴力的史書。西部開發消滅了九成以上的原住民，南部的棉花業發展就非常不人道的倚賴大量黑奴，後來更因此導致死傷慘重的內戰。對外戰爭就更無數，據統計，美國竟然曾經攻打過84個國家，超過全球國家數目的四成！曾經有軍事參與過，包括駐軍的國家，更佔全球國家的98%！只有歐洲的安道爾和列支敦士登，和喜馬拉雅山上的不丹，沒有跟美國有過任何軍事糾纏！美國的244年歷史，只有16年是和平的！

戰爭是殘忍和混亂的，絕大部分根本不可能分對錯。正義和邪惡的定義，主要都是由戰勝方來決定的。美國內戰解放黑奴，和第二次世界大戰，以美國為首的盟軍，打敗軸心聯盟，是兩次極罕有、黑白較分明的戰爭。二戰勝利，奠定了美國的超級強國地位。一戰後，美國愚蠢地採取孤立主義，拋棄了自己倡議的League of Nations（國聯），可說種下二戰的禍根。二戰後，汲取了教訓，美國大方幫助重建歐洲和日本，支持聯合國和北約等國際組織的成立，更從此擔當了世界警察，對維持世界和平貢獻良多。戰後仍需面對冷戰局面，但隨着1991年的蘇聯解體，美國成為實至名歸的全球霸主，更可說被推上道德高地的頂峰！

當時政治學家Francis Fukuyama，宣布人類發展已到"The End of History"（歷史盡頭），美國所代表的自由民主主義，已經是社會進化的巔峰，不需再變！當然歷史洪流不可能真的會停止，美國的「絕對性」霸權和道德高地，也只維持了約十年而已。

過去四十年，中國的急速經濟發展，更重要的是和平崛起，逐漸形成有史以來對美國的最大挑戰。範疇包括經濟、科技、軍事、意識形態，和愈來愈重要的道德高地。

表面上，美國在所有方面仍然領先，GDP規模仍比中國大約六成；半導體、航天、醫藥等科技領域，美國仍有一定優勢；美國的軍備開支是中國的3倍多，核彈數量更加是中國的20倍。大美國主義，在荷李活的宣傳機器推動下，更成為代表民主、公義和人道立場的所謂「普世價值」。但如果大家願意客觀點，理性點和科學化點，仔細分析美國的真實面貌，尤其在特朗普年代下，結論可能非常不一樣。

美國經常批評新疆的人權狀况。我沒有去過新疆，亦無意為中國辯護每一個政策，但我將用數據和邏輯來說明美國的指控，嚴重缺乏道德高地。

美報復恐怖主義過火 失道德高地

美國最主要指控是中國把一百萬維族人士關閉在「再教育營」，嚴重侵犯人權。我也相信大部分維族人是和平的，但在過去十多年，也確實發生過數百以至上千宗的極端主義恐襲。比較一下美國對恐襲的反應。911奪取了近3000條性命，伊斯蘭恐怖主義正式來臨，這亦導致美國發動了兩場不公義的戰爭，在阿富汗和伊拉克，死傷人數過百萬。911事件中的恐怖分子，大部分為沙特公民，連一個阿富汗、伊拉克、甚至敘利亞的國民都沒有。遠超比例的暴力反應，反令美國開始從最寶貴的道德高地下滑。

過去十多年，美國更在中東發動上千次的無人機飛彈襲擊，實為以殺害大量無辜為掩飾的暗殺行動。早前針對伊朗將軍蘇萊曼尼的暗殺行動，是最明目張膽的一次。很多人擔心這次暗殺如1914年的奧匈帝國繼承人Grand Duke Ferdinand的暗殺一樣，或將帶來戰爭。

美國亦在各地建立了無數在法律以外的恐怖黑獄，包括在古巴的關塔那摩。去年底仍有美國一位精英Navy Seal成員Edward Gallagher，因跟一位ISIS戰士的屍體自拍而被降職（極可能是他謀殺的），但後來因總統特朗普干預而復職，更連累美國海軍部長Richard Spencer被開除。

各地建恐怖黑獄 放生違人道士兵

1941年的珍珠港襲擊，超過2000士兵喪命，美國正式對軸心國宣戰，反應完全合理。在1943年更取得情報，發炮擊落計劃珍珠港行動的山本五十六上將所乘搭的飛機。看來跟今次刺殺蘇萊曼尼行動很相似，但其實有極重要區別：當時美日已正式宣戰。今次行動，美伊並非在戰爭狀態，美國的藉口是自衛（假的），和利用2002年美國國會通過的伊拉克AUMF（The Authorization for Use of Military Force，軍事武力授權），所以必須等到（或引誘）蘇萊曼尼到了伊拉克才下手。

當年美國向日本宣戰後，更把全國超過12萬日裔國民關進集中營。紀錄顯示沒有任何日裔美國人曾參與珍珠港襲擊和相關間諜活動。當年美國人口只約1.3億，被關日裔人口比例約0.092%。對比新疆維族人士，即使真的有一百萬人被關，也只是14億中國人口比例的約0.071%。老實講，如果美國有足夠他們經常批評的監控和AI等技術（美國應小心因過度抨擊而變成在這方面的落後），可預防911事件的發生，毫無疑問，美國肯定願意關起可能過百萬的伊斯蘭信徒！

二戰刺殺日將 與刺殺伊將大有區別

二戰的結局，向廣島和長崎投放原子彈，殺害超過20萬人，大部分是平民，也極具爭議性，被指控違反人道和國際法。當年的國際戰爭法不成熟，沒有明確禁止以空襲攻擊平民目標，再者美國為戰勝國，誰敢出聲？至今美國仍藐視國際法，拒絕承認處理戰爭罪行的ICC（International Criminal Court）法庭。這麼多例子，已充分證明美國道德高地正在削弱，但肯定很多人仍堅持美國是「民主」國家，所以做出來的一切，必然是正確、公平和代表公義的。我暫不討論民主是否必然代表正義，和一定是最好的政治制度，我先分析一下美國的「代表民主制度」。

美國的總統選舉制度是間接性的，經過Electoral College（選舉人團）推選出來的。每州選舉人票數，很簡單，就是以人口比例決定的眾議院席位數目，加上不論人口多少的兩位參議員數目。舉例，人口大州加州，擁有55選舉人票，53個眾議院席位加2個參議院席位，小州如阿拉斯加擁有3選舉人票，即只有1個眾議院議席，卻仍有2個參議院席位。

這個奇怪的扭曲並非偶然的。上次在美國跟兩位好朋友晚餐，一位是哈佛教授，另一位是個億萬富豪，他們都是特朗普支持者和顧問，他們竟然明確告訴我，美國是一個共和國，即是有法治，但並非一個民主國家！我本以為他們是開玩笑，但原來不是，他們指出美國的Founding Fathers（國父們），如Thomas Jefferson、John Adams甚至華盛頓等，都某程度上反對民主和中央政府權力過度集中。他們擔心Tyranny of the Majority（大多數的暴政），Jefferson的最偉大成就就是訂下美國的Bill of Rights（人權法案），目的就是保護少數和個人權利（但又遺下嚴重槍管問題）。選舉人團的成立，則為保衛和放大南部人口小州（不包括黑奴）的政治話語權。

美國至今舉行過58次總統選舉，但只從1824年才開始紀錄普選票數，因為原本選舉人是有權漠視普選票結果，自由選擇支持任何總統參選人（理論上仍可以）。

從1824年至今的49次選舉中，有5次當選總統者，是輸了普選票的，即是不低的10.2%。第一次出現就是1824年那一次，John Quincy Adams當選總統。不禁令人懷疑，之前的9次中，有否發生同樣情况。

美民主制扭曲 輸普選也可贏大選

更重要的是輸掉普選，反贏得白宮的發生頻率似有愈來愈高的趨勢，且都出現在共和黨總統身上。主因是城市與農村政治兩極化，南方小州鄉下人較支持共和黨，為數更多，但投票權重較輕的城市人則支持民主黨。從2000年至今的5次選舉中，已發生了兩次，兩位共和黨總統，小布殊和特朗普，都是這樣當選的。最重要的是，即使如特朗普能成功連任，極可能他將再次輸上普選票，因為上次300萬票的差距實在太大了。如這情况繼續經常出現，美國政治體制何來是民主呢？事實是比沒有選舉更差，間接是反民主！

美國的中東政策也一樣，在過去數月，增派了3000美軍人數。這亦違反大多數美國人希望撤軍的意願（是特朗普的選舉承諾）。

美國在反民主政府領導下，殘暴對待多個伊斯蘭國家，但仍在批評中國，美國還有道德高地嗎？

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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