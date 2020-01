譚新強：美反民主政府的暴力外交 正削弱最寶貴的道德高地

中方又得到些甚麼?首先在簽署前兩天,美國已主動撤銷人民幣為操控貨幣的界定。相信中國亦會降低或取消針對美國貨的關稅,但就反而沒有明確列出。最令人詫異的是,有很多傳聞協議將包含逼使中國重啟購買大量飛機,但名單上竟然沒有。一如我多次指出,第二階段的談判重點之一,必是科技,美方矛頭將直指華為和其他高科技企業,但中方皇牌則是嚴控波音客機的購買量。在簽署儀式前,特朗普自己提到波音對GDP的貢獻高達0.5%,更多次催促在場的波音新CEO David Calhoun,快點解決問題。

這個協議,其實非常荒謬。如果美國是一個真正自由市場的信仰者,怎可能迫使一個國家定下明確進口名單和金額目標?國際貿易本應是由數千數萬家企業來自由決定,順差或逆差金額根本不太重要,更不應由政府來決定。所以即使中國簽了協議,但也不斷提到按市場條件來決定最終購買數量。

在同一天,美國眾議院亦終於正式把彈劾總統特朗普的條款提交到參議院,相信下周將開始歷史上第三次彈劾聆訊。但這將只是一場形式上的秀,沒有任何實質意義,因為參議院大多數領袖Mitch McConnell,早已說明這將不會是一次公平的審訊,將盡快草草了事,毫無疑問將放過特朗普。這種未審先判的行為,當然嚴重損害美國的法治精神。

美國是一個偉大的國家,是一個幸運的國家,但亦是一個非常好戰的國家。地理上得天獨厚,面積龐大,資源豐富,氣候怡人,且擁有面對大西洋和太平洋的兩條海岸線,再加上友善的加拿大和墨西哥為鄰,令到美國本土非常安全。

1776年的美國獨立革命,建立了人類史上第一個代表民主制(representative democracy)共和國,是一個文明發展的重要里程碑。但這制度當然絕非完美,初時只容許部分白種男人投票,經兩百年努力,黑人和女性才獲得較公平的投票權。這片肥沃的土地一直吸引着大量來自世界各地努力尋夢的移民,亦孕育出很多最優秀的大學、企業和人才。

美國244年歷史 只有16年和平

但美國的發展,也是一部充滿血腥和暴力的史書。西部開發消滅了九成以上的原住民,南部的棉花業發展就非常不人道的倚賴大量黑奴,後來更因此導致死傷慘重的內戰。對外戰爭就更無數,據統計,美國竟然曾經攻打過84個國家,超過全球國家數目的四成!曾經有軍事參與過,包括駐軍的國家,更佔全球國家的98%!只有歐洲的安道爾和列支敦士登,和喜馬拉雅山上的不丹,沒有跟美國有過任何軍事糾纏!美國的244年歷史,只有16年是和平的!

戰爭是殘忍和混亂的,絕大部分根本不可能分對錯。正義和邪惡的定義,主要都是由戰勝方來決定的。美國內戰解放黑奴,和第二次世界大戰,以美國為首的盟軍,打敗軸心聯盟,是兩次極罕有、黑白較分明的戰爭。二戰勝利,奠定了美國的超級強國地位。一戰後,美國愚蠢地採取孤立主義,拋棄了自己倡議的League of Nations(國聯),可說種下二戰的禍根。二戰後,汲取了教訓,美國大方幫助重建歐洲和日本,支持聯合國和北約等國際組織的成立,更從此擔當了世界警察,對維持世界和平貢獻良多。戰後仍需面對冷戰局面,但隨着1991年的蘇聯解體,美國成為實至名歸的全球霸主,更可說被推上道德高地的頂峰!

當時政治學家Francis Fukuyama,宣布人類發展已到"The End of History"(歷史盡頭),美國所代表的自由民主主義,已經是社會進化的巔峰,不需再變!當然歷史洪流不可能真的會停止,美國的「絕對性」霸權和道德高地,也只維持了約十年而已。

過去四十年,中國的急速經濟發展,更重要的是和平崛起,逐漸形成有史以來對美國的最大挑戰。範疇包括經濟、科技、軍事、意識形態,和愈來愈重要的道德高地。

表面上,美國在所有方面仍然領先,GDP規模仍比中國大約六成;半導體、航天、醫藥等科技領域,美國仍有一定優勢;美國的軍備開支是中國的3倍多,核彈數量更加是中國的20倍。大美國主義,在荷李活的宣傳機器推動下,更成為代表民主、公義和人道立場的所謂「普世價值」。但如果大家願意客觀點,理性點和科學化點,仔細分析美國的真實面貌,尤其在特朗普年代下,結論可能非常不一樣。

美國經常批評新疆的人權狀况。我沒有去過新疆,亦無意為中國辯護每一個政策,但我將用數據和邏輯來說明美國的指控,嚴重缺乏道德高地。

美報復恐怖主義過火 失道德高地

美國最主要指控是中國把一百萬維族人士關閉在「再教育營」,嚴重侵犯人權。我也相信大部分維族人是和平的,但在過去十多年,也確實發生過數百以至上千宗的極端主義恐襲。比較一下美國對恐襲的反應。911奪取了近3000條性命,伊斯蘭恐怖主義正式來臨,這亦導致美國發動了兩場不公義的戰爭,在阿富汗和伊拉克,死傷人數過百萬。911事件中的恐怖分子,大部分為沙特公民,連一個阿富汗、伊拉克、甚至敘利亞的國民都沒有。遠超比例的暴力反應,反令美國開始從最寶貴的道德高地下滑。

過去十多年,美國更在中東發動上千次的無人機飛彈襲擊,實為以殺害大量無辜為掩飾的暗殺行動。早前針對伊朗將軍蘇萊曼尼的暗殺行動,是最明目張膽的一次。很多人擔心這次暗殺如1914年的奧匈帝國繼承人Grand Duke Ferdinand的暗殺一樣,或將帶來戰爭。

美國亦在各地建立了無數在法律以外的恐怖黑獄,包括在古巴的關塔那摩。去年底仍有美國一位精英Navy Seal成員Edward Gallagher,因跟一位ISIS戰士的屍體自拍而被降職(極可能是他謀殺的),但後來因總統特朗普干預而復職,更連累美國海軍部長Richard Spencer被開除。

各地建恐怖黑獄 放生違人道士兵

1941年的珍珠港襲擊,超過2000士兵喪命,美國正式對軸心國宣戰,反應完全合理。在1943年更取得情報,發炮擊落計劃珍珠港行動的山本五十六上將所乘搭的飛機。看來跟今次刺殺蘇萊曼尼行動很相似,但其實有極重要區別:當時美日已正式宣戰。今次行動,美伊並非在戰爭狀態,美國的藉口是自衛(假的),和利用2002年美國國會通過的伊拉克AUMF(The Authorization for Use of Military Force,軍事武力授權),所以必須等到(或引誘)蘇萊曼尼到了伊拉克才下手。

當年美國向日本宣戰後,更把全國超過12萬日裔國民關進集中營。紀錄顯示沒有任何日裔美國人曾參與珍珠港襲擊和相關間諜活動。當年美國人口只約1.3億,被關日裔人口比例約0.092%。對比新疆維族人士,即使真的有一百萬人被關,也只是14億中國人口比例的約0.071%。老實講,如果美國有足夠他們經常批評的監控和AI等技術(美國應小心因過度抨擊而變成在這方面的落後),可預防911事件的發生,毫無疑問,美國肯定願意關起可能過百萬的伊斯蘭信徒!

二戰刺殺日將 與刺殺伊將大有區別

二戰的結局,向廣島和長崎投放原子彈,殺害超過20萬人,大部分是平民,也極具爭議性,被指控違反人道和國際法。當年的國際戰爭法不成熟,沒有明確禁止以空襲攻擊平民目標,再者美國為戰勝國,誰敢出聲?至今美國仍藐視國際法,拒絕承認處理戰爭罪行的ICC(International Criminal Court)法庭。這麼多例子,已充分證明美國道德高地正在削弱,但肯定很多人仍堅持美國是「民主」國家,所以做出來的一切,必然是正確、公平和代表公義的。我暫不討論民主是否必然代表正義,和一定是最好的政治制度,我先分析一下美國的「代表民主制度」。

美國的總統選舉制度是間接性的,經過Electoral College(選舉人團)推選出來的。每州選舉人票數,很簡單,就是以人口比例決定的眾議院席位數目,加上不論人口多少的兩位參議員數目。舉例,人口大州加州,擁有55選舉人票,53個眾議院席位加2個參議院席位,小州如阿拉斯加擁有3選舉人票,即只有1個眾議院議席,卻仍有2個參議院席位。

這個奇怪的扭曲並非偶然的。上次在美國跟兩位好朋友晚餐,一位是哈佛教授,另一位是個億萬富豪,他們都是特朗普支持者和顧問,他們竟然明確告訴我,美國是一個共和國,即是有法治,但並非一個民主國家!我本以為他們是開玩笑,但原來不是,他們指出美國的Founding Fathers(國父們),如Thomas Jefferson、John Adams甚至華盛頓等,都某程度上反對民主和中央政府權力過度集中。他們擔心Tyranny of the Majority(大多數的暴政),Jefferson的最偉大成就就是訂下美國的Bill of Rights(人權法案),目的就是保護少數和個人權利(但又遺下嚴重槍管問題)。選舉人團的成立,則為保衛和放大南部人口小州(不包括黑奴)的政治話語權。

美國至今舉行過58次總統選舉,但只從1824年才開始紀錄普選票數,因為原本選舉人是有權漠視普選票結果,自由選擇支持任何總統參選人(理論上仍可以)。

從1824年至今的49次選舉中,有5次當選總統者,是輸了普選票的,即是不低的10.2%。第一次出現就是1824年那一次,John Quincy Adams當選總統。不禁令人懷疑,之前的9次中,有否發生同樣情况。

美民主制扭曲 輸普選也可贏大選

更重要的是輸掉普選,反贏得白宮的發生頻率似有愈來愈高的趨勢,且都出現在共和黨總統身上。主因是城市與農村政治兩極化,南方小州鄉下人較支持共和黨,為數更多,但投票權重較輕的城市人則支持民主黨。從2000年至今的5次選舉中,已發生了兩次,兩位共和黨總統,小布殊和特朗普,都是這樣當選的。最重要的是,即使如特朗普能成功連任,極可能他將再次輸上普選票,因為上次300萬票的差距實在太大了。如這情况繼續經常出現,美國政治體制何來是民主呢?事實是比沒有選舉更差,間接是反民主!

美國的中東政策也一樣,在過去數月,增派了3000美軍人數。這亦違反大多數美國人希望撤軍的意願(是特朗普的選舉承諾)。

美國在反民主政府領導下,殘暴對待多個伊斯蘭國家,但仍在批評中國,美國還有道德高地嗎?

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]