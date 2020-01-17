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周顯 投資二三事

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周顯：初創一定要搞無本生意

【明報專訊】朋友的兒子搞startup，集資了十幾億元，誓要做一餐大茶飯，效果並不太佳。我和幾個志同道合的朋友評論此事，共同的意見是：

startup一定要搞無本生意，如果要集資，還要很多很多錢，就搞不成了。我說，蓋茨、朱克伯格、楊致遠、陳士駿都是在自己的家裏去搞起家的，成功了第一步，才去找資金回來。

朋友是會計師，後來出來撈金融，幫人搞刁。他說，當年他創業，就買了一台電腦，一部printer，萬五元起家。我說，我和Phemey搞股票班，完全是無本，課室也是租的。當年莎莎郭搞莎莎（0178），都是在總統商場租一個counter，賣化妝品起家，張玉珊的修身堂（8200）的前身，是賣豐胸丸，對象是朋友，也是無本生利。

當年馬雲等十八羅漢之所以成功，是蔡崇信雖然集了幾千萬元，但孤寒地給他們500元月薪，成功前都沒有飽飯吃，開會的地方是馬雲的家，手空空無一物地去戰鬥，才有可能成功。

有多餘錢易分心 反降生產力

當年漫畫奇才劉定堅講過一句很有智慧的名言「漫畫界普遍薪水很低，但對畫畫有熱誠，整天都在公司工作，也不怕辛苦。但當薪水加到7000元以上，生產力不升反降，因為手裏有多餘的錢，心思就會想到怎去花錢，因而降低了生產力。但當然，作為一個老闆，一個有能力的助理，不可能不加人工，否則便會跳槽。因此，這就陷進了一個死胡同了。

[周顯 投資二三事]

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