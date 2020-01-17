劉思明：港股快速輪動 跟風要審慎

恒指昨高開後曾倒跌，低見28,709點反彈，早段最多升214點、高見28,987點回落，之後大部分時間在28,780點上落，尾市抽高，收報28,883點，升109點或0.38%；國指升0.29%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.69%、0.83%，中小型股偏強。大市成交1015億元，高於60天平均三成，交投保持活躍。

主題日日不同難捕捉

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率53比47，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔少於半成；陽燭對陰燭為49比51，大市升跌參半，但買盤動力較強。過去5日有4日好壞參半，呈個別發展。

本報數據庫追蹤的30個行業，有近四成下跌，全部跌幅小於1%，汽車及相關跌0.9%表現已經是最差。上升行業中，內房及物管升近3%最強，其次醫藥保健升近2%，各有八成股份上升，升勢全面。值得留意，周一軟件、汽車熱炒升逾3%，周二金屬及礦石升近2%最強，周三教育升逾4%一枝獨秀，昨天輪到內房及物管領漲，每日主題不一。

吉利中線向好趨勢未變

車股中吉利（0175）近半年來領漲，跑贏一眾同業，去年11、12月在14.5至15.5元橫行兩個月，今年初終於成功向上突破，但升抵16.5元隨即掉頭，向上阻力重重。走勢上，吉利中線向好趨勢未變，短線交易區間料上移15.5至16.5元，守住低位仍可看好。

至於內房及物管股，上周提到相對「落後」的碧桂園服務（6098），繼續攀升，今年來累升13%，不再遜於正在高位整固的雅生活（3319）。內房股炒風也強勁，大型的融創（1918）、潤地（1109）、中海外（0688）升3％。

中海宏洋合景泰富突破可看好

然而，代表大型內房的恒生內地地產指數，踏入2020年首個交易日急升，翌日先升後回，蒸發首日升幅，但之後回落至12月中高位找到支持窄幅上落，至今高位整固格局未變。內房股指昨升逾2%，年初以來近持平；相比世房（0813）、金茂（0817）迄今升逾半成，中小型內房中海宏洋（0081）、合景泰富（1813）升約一成，並且呈向上突破，可看高一線。

[劉思明 數據尋寶]