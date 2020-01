【明報專訊】國際速遞公司DHL聯合創辦人鍾普洋噚日同傳媒老朋友飯聚,原來佢早排潛心寫書,新書《Designed to Win: What Every Business Needs to Know to Go Truly Global》會講番DHL點樣由一個員工開始做大。講到近半年不少年輕人走上前線抗爭,佢話佢早喺港英年代已出嚟打官司力阻郵政條例三讀,避免香港郵政獨家壟斷,為速遞業同DHL壯大奠定基礎。佢嘅心得喺,逆權起嚟要講理據,仲話港英輸咗官司,都好君子同尊重結果。