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張兆聰：中國難消化進口大躍進 貿戰仍存變數

【明報專訊】恒指昨升109點，收報28,883點，成交金額1015億元。中美簽署首階段貿易協議，美股衝高回落，港股今早走勢相近，恒指初段最高見28,987點後就快速回落，一度由高位急回逾200點。騰訊（0700）升破400元後再向下，仍受困在396元至400元水平，能連續兩天收於400元之上才可確認動力轉強。五谷磨房（1837）自百事入股後便大幅回落，估值已降至吸引水平，可投機炒落後。

中美首階段貿易協議，焦點在於中國未來兩年，在2017年數字的基礎上增購多達2000億美元美國貨品。根據中國海關數字，中國2019年從美國進口商品金額年大減20.9%至1227.14億美元，2017年則高達1539億美元。2000億美元貨品包括777億美元工業品，如工業機械、汽車、飛機等；320億美元農產品；524億美元能源；餘下則是向美國購買知識產權、金融服務及保險、旅遊、雲端及相關服務等。

對工業生產消費影響料次季開始浮現

如此大躍進式的進口，對於國內相關行業一定會有衝擊，舉個例子，假如美國製的TESLA大量進口中國，連同上海車廠全力生產，則其他車廠一定會受到影響。就算中國正處於消費升級，但內需增速已經放緩至不足10％，增長只會不斷放緩，但今明兩年進口卻會以雙位數字激增，若中國承諾的全數兌現，對工業生產、消費的影響將於第2季開始浮現。

另一個問題是外匯儲備。過去3年中國貿易順差仍然偏多，2017年至2019年分別為4195億美元、3509億美元及4215億美元。但期內的外匯儲備反而下降，由31,399億美元反覆降至31,079億美元，意味順差多未能透過結匯轉化為儲備。假如順差因履行增購貨品承諾而大減，外匯儲備會否縮水、跌穿3萬億美元心理關口？另一可能是中國只是將購買對象，從其他地方轉為美國，則不同地區都會受到衝擊，例如澳洲的牛肉、德國的機械、日韓台的芯片等。暫時市場對貿易協議反應不太清晰，主要仍處於中美停火，全球重啟風險的階段。但相信未來一個月會開始有些新趨勢出現。

其實很多分析認為，中國根本不可能在如此短時間內消化額外2000億美元貨品。陰謀論看，中國會否在今年某個時候，例如總統選舉前的第3季度、秋天時突然退出協議，引發美股大瀉而打擊特朗普連任機會？今年有必要為此留有一手。

估值低具內需概念 五谷磨房可反彈

五谷磨房主要從事產銷以穀殼類為主的健康食品，在這個細分行業中市佔率排名第二。2019年獲百事投資約1.31億美元，從少數股東中收購26%已發行普通股，每股作價1.8元。收購完成後，百事將成為第二大股東，大股東仍是持股42%的五谷磨房始創人桂常青。

百事入股後股價炒起，但很快就進入漫長跌浪，由2.4元水平跌至1.3元才回穩。從業績層面來看，五谷2019年上半年收入僅增長7.8%，經調整後的純利則升10.4%至1.1億元，每股盈利5仙。筆者不知有沒有季節性，但假設下半年純利增幅相若，則高位時以逾20倍買入一家增速僅10%的股份，又不是必需品，並不吸引。但大幅調整後，現價市盈率約13倍左右，又低於百事入股價近20％，再加上有內需概念，應有條件反彈。

[張兆聰 還看今朝]

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