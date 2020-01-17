盧駿匡：恒指有機會現終極黃金交叉

上期曾提及月線圖已見牛市跡象，而在恒指日線圖上的50天線與250天線的距離亦漸見收窄，預料最快在2月將有機會出現終極黃金交叉。換言之，將可進一步確認筆者早前的非典型熊市的看法。至於關於非典型熊市的詳細分析，可參考本欄在12月的文章。

一般而言，在牛二的技術訊號確認後，市場普遍會轉趨樂觀，但其實在這個時候的入市風險相對高，因為恒指多會處於近期高位，暗示隨後出現中期調整的機會亦相對較大。根據過往經驗，在終極黃金交叉出現後，恒指有機會於短期內調整至50天線，下跌幅度普遍逾千點，因此不宜掉以輕心。

牛二的走勢普遍是大型的上升趨勢，亦會較波動，即是相對於牛市一期難炒。不過由於投資氣氛轉佳，大市成交將會逐步回升，並且有較多的炒作題材。簡單而言，2020年的港股將會較去年表現理想。

由於港股才剛展開升浪，因此現時仍然是中長線入市的時機，投資組合中的核心股份可考慮以藍籌股為主，其中一隻是2019年的狗股中石油（0857），另一隻會是重磅藍籌股騰訊（0700）。若以一年為持有的時限，相信兩隻都可有不俗的升幅。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]