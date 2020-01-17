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經濟
2020年1月17日星期五
技術取勝
投資策略
中國提前擴大金融業開放 取消持股限制 牌照申請需提速處理
字眼上中國讓步 實則互惠互利
上月社融2.1萬億超預期 新貸轉弱
安永建議政府為中小企代供半年強積金
國泰：農曆新年後訂票偏弱
新股反高潮 艾德韋宣急挫22％ 大戶連息料蝕近20萬 新石僅「贏粒糖」
潤地傳分拆物管 上市集資39億
維他奶反擊沽空指控 股價升逾半成
中美簽貿易協議 恒指終止兩連跌
羅傑斯：港或失亞洲投資首選地位
永明金融逆市增聘500代理
六福：未擬裁員 轉戰澳門開店
中歐商會調查 轟靠中資關係中標：一帶一路欠透明不平等
中美協議刺激 美股早段再創新高 大摩季績超預期 股價急升6％
歐盟4.4億資助Bolt抗衡優步
中國承諾增購美油 油價升1%
張兆聰：中國難消化進口大躍進 貿戰仍存變數
力伍：Tesla國產化 盼複製蘋果效應
技術取勝：莎莎向上1.9元有阻力
盧駿匡：恒指有機會現終極黃金交叉
香港膺全球「最昂貴城市」
DHL鍾普洋：逆權要講理據
劉思明：港股快速輪動 跟風要審慎
周顯：初創一定要搞無本生意
譚新強：美反民主政府的暴力外交 正削弱最寶貴的道德高地
湯文亮：中美次階段協議 簽訂機會是零
台人置業信心升溫 締樓市小陽春 代理：後市存三大變數 勿過度樂觀
WEST PARK現樓1房 折實607萬入場 均呎1.86萬 與毗鄰愛海頌去年10月首批相若
THE RICHMOND下周二首輪開售30伙
長沙灣地王項目 七成單位小於400呎
盈大己連拿利擬改建商廈 規劃署不支持
美柏苑居屋首宗二手 5年帳賺八成
廣華街172呎舖1200萬沽 8年蝕三成
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技術取勝：莎莎向上1.9元有阻力
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【明報專訊】中生製藥料10.7元有支持（圖）
龍光12.7元中線關鍵支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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中國提前擴大金融業開放 取消持股限制 牌照申請需提速處理
字眼上中國讓步 實則互惠互利
上月社融2.1萬億超預期 新貸轉弱
安永建議政府為中小企代供半年強積金
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台人置業信心升溫 締樓市小陽春 代理：後市存三大變數 勿過度樂觀
WEST PARK現樓1房 折實607萬入場 均呎1.86萬 與毗鄰愛海頌去年10月首批相若
THE RICHMOND下周二首輪開售30伙
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