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力伍：Tesla國產化 盼複製蘋果效應

【明報專訊】Tesla（特斯拉）（美國上市編號：TSLA）最近春風得意馬蹄疾，好事不斷，先是2019年第三季度扭虧為盈，接着超越比亞迪股份（1211）成為全球最大新能源汽車製造商，再者便是上海Gigafactory交付國產Model 3，不僅令其股價猶如火箭般一飛衝天，跨越500美元大關，市值逼近1000億美元，而且帶旺了A股特斯拉概念股：天汽模（深：002510）從去年12月至今漲八成；模塑科技（深：000700）6天有5天漲停。

在1月7日上海Model 3交付儀式上，特斯拉向外界傳遞了幾條重要資訊：（一）國產Model 3獲補貼、免車輛購置稅，價格降至29.905萬元，旨在擴大市場份額；（二）計劃至2020年底將零配件國產化率從目前的30%提高至100%，大大利好內地產業鏈，還可節省關稅、運費等成本，Model 3有望進一步降價；（三）周產量3000輛，預計年產量達50萬輛；（四）將於2021年量產Model Y，創辦人馬斯克寄予厚望。

中國汽車銷量連續第二年下滑，新能源汽車自去年7月份補貼大幅縮水後負增長，作為內地首個外商獨資汽車製造項目，特斯拉國產化被賦予非同尋常的意義：

第一、外界認為中國政府正在改變汽車行業的作戰策略，以開放、市場化代替技術換市場的合資模式。正如日產汽車前董事長戈恩有云：「合資企業的中方合作伙伴對實際經營和管理的貢獻幾乎是零。」

電動車引發能源革命 帶動內地產業鏈

第二、中國因政府的天量補貼成為全球第一大新能源汽車市場，但養出了不少「劉阿斗」備受詬病而逐步取消補貼。中國希望透過特斯拉入華刺激私人消費，扭轉下滑趨勢，而且美、德、法等國加碼補貼，若現在暫停補貼將前功盡棄，因此工信部長苗圩表態2020年新能源汽車補貼政策仍將相對穩定，不會大幅減少。

第三、業界形容特斯拉為新能源汽車行業的「蘋果公司」。蘋果在華組裝精進中國手機產業鏈，誕生了華為、小米等全球知名國產品牌。同理類推，透過特斯拉，中國將會建立強大的新能源汽車零部件生態系統，令國內其他汽車製造商受益。

第四、汽車電動化可以讓風電、太陽能等清潔能源大有用武之地。

鑑於能源安全、傳統燃油汽車無望超越歐美，新能源汽車肩負彎道超車的使命，中國已制訂目標，2025年新能源汽車在內地的滲透率達至25%。中國電動汽車百人會理事長陳清泰指出，電動化只是引爆點，與汽車革命並行發展的是能源革命、新一代移動通訊、智慧交通和智慧城市的發展。憑藉數量規模優勢在電動化、自動化保持領先地位的特斯拉，在鋼鐵俠馬斯克的帶領下能實現政府、業界和自身的美好期望嗎？讓我們拭目以待。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]

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