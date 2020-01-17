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歐盟4.4億資助Bolt抗衡優步

【明報專訊】歐盟旗下的歐洲投資銀行（EIB），向歐洲召車軟件Bolt提供5600萬美元（約4.4億港元）的債務融資，助其發展召車及送餐快遞，與美國召車巨頭優步（Uber）競爭。Bolt目前在三分之二的市場處於盈利或接近盈利的狀態，反觀優步近期在主要市場倫敦被撤銷營運牌照，且持續錄得巨額虧損。

Bolt最新估值逾78億

EIB是通過創投貸款（venture loan）資助Bolt，其財務回報將根據Bolt未來收入流（revenue stream）的百分比計算，此舉可避免從Bolt獲取股權，稀釋現有股東的持股。總部設於愛沙尼亞塔林（Tallinn）的Bolt成立於2013年，最初名為Taxify，易名後增設了滑板車（scooter）共享和食品配送等服務，目前在歐洲和非洲約150個城市擁有3000萬用戶。在2019年7月的對上一輪融資，Bolt估值超過10億美元（約78億港元）。EIB副總裁斯塔布（Alexander Stubb）稱，Bolt是「歐洲卓越的技術和創新典範」。EIB與Bolt的聯合聲明稱，今次融資將有助Bolt增加研發支出，使其服務更安全，更可持續，並保持營運效率。Bolt對召車及食品配送等主要業務增加投資，而這些服務也是優步的核心業務，預料雙方競爭將會加劇。

優步飛天的士面對豐田挑戰

優步致力研發的飛天的士服務，也有愈來愈多競爭者加入戰團。豐田汽車（Toyota）在美國飛天的士初創企業Joby Aviation的最新一輪融資，斥3.94億美元（約31億港元）領投，爭取飛天的士在2023年起投入服務。消息指出，Joby迄今籌集到的​​資金總額達7.2億美元，相信是資金最雄厚的飛天的士公司。它的投資者還包括英特爾（Intel）及美國廉航捷藍航空（JetBlue）。目前空巴及平治母公司戴姆勒（Daimler）等也在研發類似的空中交通工具。

（綜合報道）

[國際金融]

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