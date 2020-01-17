中美協議刺激 美股早段再創新高 大摩季績超預期 股價急升6％

已公布季績標普企業 76％勝預期

根據FactSet的數據，迄今約有7％的標普500指數企業公布了季績，當中76.5％盈利勝預期。此外，昨日公布的美國12月零售銷售額連續第3個月增長，雖然消費者減少購買汽車，但增加購買一系列貨品，令2019年底的美國經濟可望保持適度增長。上月美國零售銷售額按月增長0.3％。11月零售銷售額增長則上修0.1個百分點至0.3％。剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務，12月零售銷售額增長0.5％。為美國經濟活動貢獻三分之二以上的消費者支出，在第三季按年增長3.2％，預計第四季消費者支出增長將放緩至2.5％左右。美國就業市場亦持續穩健。截至1月4日當周，首次申領失業救濟人數21.4萬，按周減少9000人，預期為22萬人。

美上月零售銷售額按月增0.3％

摩根士丹利行政總裁高聞（James Gorman）昨表示，上季在所有業務都實現強勁的季度收益，整體收入連續4季超過100億美元，令全年收入和利潤創新高，這穩健的表現滿足了原先訂定的所有指標。在高聞領導下，摩根士丹利將擴大財富管理業務作為頭等大事。一些分析認為，這些業務已經成熟，意味摩根士丹利獲得更多收益的誘因，取決於交易和其他資本市場活動。摩根士丹利上季財富管理收入按年增長11％至45.8億美元，投資銀行業務（包括IPO承銷等）收入按年增長11%至15.8億美元，均超出預期。

富國高盛季績 受醜聞訴訟影響

受惠於債券交易反彈，同在本周公布季績的摩通、花旗和美銀的利潤超出預期。由於2018年底交易表現疲軟，因此第四季與其相比，令華爾街大行的固定收益交易收入大增。不過富國和高盛的業績均受到與醜聞有關的法律訴訟開支所影響，令利潤減少。

此外，研究機構CB Insights的報告指出，由創業投資基金支持的美國企業，在第四季籌得230億美元，按年減少42.5% ，反映市場對初創企業估值的憂慮加劇。WeWork等初創企業的首次公開招股（IPO）失敗及估值崩跌，引發各界疑慮。

美初創企業大額融資減少

美國初創企業的大額融資也有所下滑。上季超過1億美元的融資數量降至38宗，融資總額為73億美元。2018年同期則有54宗，融資總額達253億美元。不過2019年底時，估值逾10億美元的美國獨角獸企業達到創紀錄的199家，高於2018年底時的149家。

（綜合報道）

[國際金融]