中歐商會調查 轟靠中資關係中標：一帶一路欠透明不平等

傾斜國企 中資包攬多數服務

「一帶一路」計劃涉及數個歐洲小國，包括比利時、意大利等。不過報告顯示，由投標起，歐洲企業就已被隔在「壁壘」之外。調查訪問132家在華歐企，其中僅有一成公司是由公開招標渠道獲知「一帶一路」所涉及的項目。四成公司則表示，是由中方直接接觸才知曉項目（圖1）。報告指出，因缺乏透明度，融資主要是由中國政策銀行、商業銀行及中國公司進行，歐洲銀行角色十分有限。

斥投標起已建壁壘 排擠歐企

報告續指，「一帶一路」項目中標者往往是中國國企，究竟誰來如何決定誰中標，過程並不透明。中國公司常可包攬全部服務，由管理、融資，到原材料、建築等，報告直指，這對歐洲企業來說是「難以勝出」的競爭。近七成歐洲企業更加認為，與中國公司密切合作是能夠中標的主要原因（圖2），僅8%認為標書計劃具競爭力是中標關鍵。成功競標的17間受訪公司中，6間是通過與中國國企合資才中標，但歐商在合資企業中往往僅持有25%股權。

除伙拍中資外，歐洲金融機構唯有在中國企業遇到無法提供的技術或服務時，才有位置參與到項目之中，例如跨境交易及外匯。逾五成受訪者認為，有能力提供中資缺乏的產品及服務是其中標原因。

歐洲開放市場 中國不對等相待

報告認為，中國政府一向都對自身市場嚴加把控，不允許外商進入部分行業，而不公平競爭的現象更加透過「一帶一路」愈走愈遠，比如歐洲允許中國公司自由營業，相比之下，中國卻在諸多電子產業如區塊鏈、雲技術或5G不肯向歐洲公司發牌。報告呼籲歐盟嚴肅看待歐商在「一帶一路」發展中面對的困境，並警告歐盟若不設法解決，歐盟在新興市場的位置終有一日會被邊緣化。

明報記者 馬迪帆