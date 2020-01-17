經濟
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六福：未擬裁員 轉戰澳門開店

【明報專訊】六福（0590）公布截至去年12月的第三財季銷售表現，由於澳門同店銷售由跌轉升，港澳市場期內同店銷售下跌27%，較上季跌幅收窄12個百分點。受金價高企、中美貿易戰及香港社會事件持續影響市場氣氛，整體同店銷售按年下跌25%，較上季跌幅收窄12個百分點。集團指出，已採取自然流失措施節省員工成本，但未有裁員計劃，亦會在社會事件影響較嚴重區域關店，改在澳門尋找開店機遇。

上季港澳同店銷售跌27%

集團指出，港澳市場在高金價、近期持續的社會活動影響，訪港旅客人數大幅下滑，第三季同店銷售增長下跌27%，黃金及珠寶首飾產品的同店銷售增長分別跌21%及35%，珠寶首飾產品銷售量有雙位數字跌幅，平均件價則有低雙位數升幅。澳門於去年10月起重拾升軌，同店銷售期內整體由跌轉升，尤其是黃金產品的同店銷售錄得10%中段的升幅，珠寶產品則持平。2020年1月份首兩周的香港同店銷售跌幅漸收窄，澳門市場增長動力持續。

續租舖洽減租 料單位數跌幅

六福表示，已採取自然流失方法以節省員工成本，惟未有任何裁員計劃，亦積極與香港業主磋商下調租金，將視乎店舖新租金能否達至盈利而決定會否續約，料今個財年續租租金有單位數字跌幅，下財年則為雙位數字跌幅。集團未來會在港受社會事件影響較嚴重區域關店，於澳門尋找開店機會，料本財年港澳市場總淨增長3間店舖。截至去年12月底，集團共有199間「六福」自營店，港澳分別佔51間及12間。

相關字詞﹕六福珠寶 同店銷售 珠寶 金價 中美貿易戰

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