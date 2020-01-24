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永明金融逆市增聘500代理

【明報專訊】過去半年本地社會衝突不斷，本港保險業務亦大受影響。不過，香港永明金融行政總裁趙法衡（Fabien Jeudy）則表示，過去半年公司業務未有受事件影響，由於公司的內地訪客業務佔甚小部分，客戶佔比不足20%，加上公司予以員工彈性工作，去年公司第三季新做保單保費仍錄得140%升幅，大幅跑贏整體市場，預料第四季表現更好，又稱對今年充滿信心。

內地客佔比小 保費收入大升

他指出，公司去年第三季透過經紀銷售渠道的保單上升4倍，而經代理渠道銷售則增加68%，目前永明金融已聘用2500名代理人，預計今年將達到3000名，即會增聘500代理，而未來5年更會升至4000至5000名。

至於產品方面，他表示，公司去年推出5隻醫療保險、年金等保險產品，去年第四季醫療產品投保中有八成保單均選擇購買自願醫保，而購買自願醫保及延期年金的有四成是新客戶。他又指，現時本港私立醫院並未得到充分利用，相信自願醫保計劃的推出，將令消費者更有信心使用私立醫院服務，並減輕政府公共部門的負擔。

他又指出，據去年9月底止的強積金累積資產淨值（AUM）計算，公司在強積金市場名列第四位，冀今年能躍升至第三位，未來會繼續擴充有關業務；同時公司將會加大投資數碼科技應用。

相關字詞﹕社會事件 強積金 醫療保險 年金 自願醫保 代理 銷售渠道 新造保單保費錄得 內地訪客 永明金融

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