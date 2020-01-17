中美簽貿易協議 恒指終止兩連跌

醫藥股落鑊 中生製藥升幅冠藍籌

昨日醫藥股落鑊，中生製藥（1177）升4.81%，收報11.34元，是升幅最大的藍籌。康龍化成（3759）創新高，收市升8.05%至49元。早前獲淡馬錫增持的信達生物（1801）創盤中新高，收市升3.15%，收報32.7元。金斯瑞（1548）、歌禮（1672）及中國抗體（3681）分別升8.47%、6.14%及5.58%。

指數成分股方面，友邦（1299）升0.81%，收報87.35元，是貢獻恒指最多升幅的藍籌股，推升指數23點；建行（0939）跌0.59%，收報6.69元，拖低恒指13點為藍籌中最多。瑞聲（2018）逆市跌1.91%，收報64.15元，是跌幅最大藍籌。

大新銀行經濟師溫嘉煒指出，今年恒指上落區間料26,000至31,000點，是受港股估值低或吸引外資流入，以及企業盈利回升帶動，而全年高位有可能於第一季已出現。他看好受惠內地寬鬆貨幣政策的內房股和券商股，以及受惠中美貿易關係改善和5G普及的手機設備股、電訊股及科技股。

匯豐料港今年GDP續挫

匯豐亞太區聯席主管范力民估計，去年香港GDP按年跌1.9%，今年會延續跌勢，全年GDP按年跌0.7%，估計本地經濟於第三季才開始恢復，旅客信心則要等待2021年會有所回升，預計2021年GDP增長可重上2.8%。