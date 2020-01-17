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維他奶反擊沽空指控 股價升逾半成

【明報專訊】沽空機構Valiant Varriors昨日發表報告狙擊維他奶國際（0345），並引用「國王的新衣」故事指維他奶存在很大「水分」，公司管理層隱瞞諸多事實，而機構所給予的目標價僅為10元，較前日（15日）的收市價27.7元大幅折讓63.9%。不過，維他奶昨午發公告回應，指報告指控不準確及誤導，集團將保留對其採取法律行動權利。維他奶昨日開市早段曾跌約4.9％，但報告似乎未能打擊投資者信心，公司股價其後回升，收報29.25元，較前日升逾5%。

Valiant Varriors目標價10元 折讓六成

Valiant Varriors報告認為，維他奶為展現高毛利率，嚴重誇大內地和澳洲的利潤和資本開支，同時隱瞞成本上漲影響，而集團在財報中的數字與其在內地和澳洲所提交的官方數據嚴重不符，說明集團的現金流狀况不佳，用以騙取集團錄得大眾虛高利潤。

機構又指出，維他奶股價由2009年3.5元飈升至2019年6月的46.5元，市值增長13倍，相信即使集團股價過去3個月大跌，但其實際市值仍應遠低於目前。

維他奶則反駁稱，相關指控不準確並具誤導性，集團亦未有任何內幕消息需根據法例披露，同時提醒股東，相關指控乃沽空機構的意見，在一般情况下，其利益未必與股東利益一致，亦可能蓄意損害集團聲譽，籲股東應小心處理指控。

相關字詞﹕沽空機構 維他奶

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