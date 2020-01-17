新股反高潮 艾德韋宣急挫22％ 大戶連息料蝕近20萬 新石僅「贏粒糖」

明報記者

昨日合共有7家上市公司掛牌，當中6家公開發售都錄得超額認購，其中以新石文化最受追捧，超購逾1200倍，該股股價昨日早段亦見急升，開市報0.98元，較招股價定價0.5元高近一倍，1分鐘後更短暫升至1.02元全日高位，惟其後沽盤湧現下升幅不斷收窄，收市報0.7元，仍較招股價升四成，每手5000股帳面獲利千元；不過大戶因競爭激烈，710名「頂頭槌」投資者中，僅有512人獲分配45,000股，帳面僅獲利9000元，其餘198人僅獲分配40,000股，帳面獲利8000元，扣除約6200元孖展利息，僅賺約1800元。

「噱頭」多多 超購逾百倍

另一焦點艾德韋宣掛牌股價卻令人失望，開市價報1.8元，較招股定價2.02元低近11%，全日從未觸及定價水平，並以全日低位1.57元收市，每手2000股帳面蝕900元。該股同樣吸引不少「大戶」斥逾500萬元認購，其中34名「頂頭槌」投資者每人帳面蝕逾18萬元，假設借九成孖展認購，計及約1.5萬元孖展息，虧損更接近20萬元。

投資者：只剩我一個沒走了吧

艾德韋宣招股期間「噱頭」不少，除獲影星劉嘉玲現身支持兼開腔表示「有興趣認購」外，擁有西班牙甲組足球聯賽IP的公司，更在投資者推介會上送出著名球星美斯的球衣供抽獎，吸引不少投資者認購，最終公開發售超購逾百倍，在近期掛牌新股中，僅次九毛九及新石。

其中在內地投資者受用的中資券商富途，就在艾德韋宣招股時借出約3.6億元孖展。昨日就有投資者在富途App的論壇上撰文「哭股喪」，「只剩下我一個乙組（指認購金額逾500萬元的投資者）沒走了吧」；亦有投資者表示「賠了這麼多，狠不下心割」。

曠世控股三和精化跌逾兩成

至於其他同日掛牌新股中，曠世控股（1925）及三和精化（0301）股價都跌逾兩成，其中曠世控股跌幅更高達25%，「跑贏」其他新股；相反7隻新股中，唯一認購不足額的內房股匯景控股（9968），有「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）為其站台，首日掛牌微升1%。