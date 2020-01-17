經濟
下一篇 上一篇

國泰：農曆新年後訂票偏弱

【明報專訊】國泰（0293）昨公布去年12月營運數據，上月整體載客量約299.5萬人次，跌幅較11月收窄5.1個百分點至3.9%，當中訪港客運量按年跌46%，與11月相同。集團顧客及商務總裁林紹波表示，雖然農曆新年訂位情况因過境客量增加頗為理想，不過農曆新年後的訂位狀况顯著落後，尤以訪港客運為甚。分析人士認為，雖然未能確定12月訪港客跌幅是否已經見底，不過隨外遊及過境需求增加，預期國泰在3月後數據會明顯改善。

去年載客量按年微跌0.7%

據國泰公告，去年全年載客量錄得3523.3萬人次，較2018年微跌0.7%，而年度運力則按年增加5.1%。總括全年表現，以收入乘客千米數（RPK）計，內地是國泰年內唯一按年下跌地區，RPK較2018年同期減10.9%；歐洲航線RPK全年增長7.7%；南亞、中東及非洲則成為增幅第二大地區，RPK較2018年同期增6.6%。

林紹波稱，上月入境旅遊需求仍然低迷，尤以內地、台灣及日本等區域航線為甚，幸好長途航線表現較理想；至於出境旅遊客運量同比下跌4%，較過去數月的按年跌幅略有改善，不過仍遠遜假期旺季的預期水平。他續指出，出入境客運仍然表現疲弱，惟收益率較低的過境客運量較去年同期上升15%。

貨運方面，12月貨運量按年跌2.9%，單月運載率下跌1.3個百分點至66.4%；不過若以去年全年貨運量計，按年跌幅則達6.1%，運力亦減少0.3%。林紹波指出，上月貨運量大致與去年11月相若，內地及西南太平洋航線表現尤為出色，按月及按年的銷售額均有所增加。

分析：料3月後客運數據改善

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，雖然未能確定訪港客量逾四成的跌幅是否已經見底，不過集團的外遊及過境客運需求表現強勁，再加上預期今年的環球外遊需求會較去年大，預期國泰在今年3月後的客運數據會明顯改善。她續指出，即使客載表現未如理想，基於中美達成首階度的貿易協議及本地事件轉趨平靜等外圍因素影響下，反而可能微漲，但大致上股價走勢平穩。

上 / 下一篇新聞

中國提前擴大金融業開放 取消持股限制 牌照申請需提速處理
中國提前擴大金融業開放 取消持股限制 牌照申請需提速處理
字眼上中國讓步 實則互惠互利
字眼上中國讓步 實則互惠互利
上月社融2.1萬億超預期 新貸轉弱
上月社融2.1萬億超預期 新貸轉弱
安永建議政府為中小企代供半年強積金
安永建議政府為中小企代供半年強積金
新股反高潮 艾德韋宣急挫22％ 大戶連息料蝕近20萬 新石僅「贏粒糖」
新股反高潮 艾德韋宣急挫22％ 大戶連息料蝕近20萬 新石僅「贏粒糖」
潤地傳分拆物管 上市集資39億
潤地傳分拆物管 上市集資39億
維他奶反擊沽空指控 股價升逾半成
維他奶反擊沽空指控 股價升逾半成
中美簽貿易協議 恒指終止兩連跌
中美簽貿易協議 恒指終止兩連跌
羅傑斯：港或失亞洲投資首選地位
羅傑斯：港或失亞洲投資首選地位
永明金融逆市增聘500代理
永明金融逆市增聘500代理
六福：未擬裁員 轉戰澳門開店
六福：未擬裁員 轉戰澳門開店
中歐商會調查 轟靠中資關係中標：一帶一路欠透明不平等
中歐商會調查 轟靠中資關係中標：一帶一路欠透明不平等
中美協議刺激 美股早段再創新高 大摩季績超預期 股價急升6％
中美協議刺激 美股早段再創新高 大摩季績超預期 股價急升6％
歐盟4.4億資助Bolt抗衡優步
歐盟4.4億資助Bolt抗衡優步
中國承諾增購美油 油價升1%
中國承諾增購美油 油價升1%
張兆聰：中國難消化進口大躍進 貿戰仍存變數
張兆聰：中國難消化進口大躍進 貿戰仍存變數
力伍：Tesla國產化 盼複製蘋果效應
力伍：Tesla國產化 盼複製蘋果效應
技術取勝：莎莎向上1.9元有阻力
技術取勝：莎莎向上1.9元有阻力
盧駿匡：恒指有機會現終極黃金交叉
盧駿匡：恒指有機會現終極黃金交叉
香港膺全球「最昂貴城市」
香港膺全球「最昂貴城市」
DHL鍾普洋：逆權要講理據
DHL鍾普洋：逆權要講理據
劉思明：港股快速輪動 跟風要審慎
劉思明：港股快速輪動 跟風要審慎
周顯：初創一定要搞無本生意
周顯：初創一定要搞無本生意
譚新強：美反民主政府的暴力外交 正削弱最寶貴的道德高地
譚新強：美反民主政府的暴力外交 正削弱最寶貴的道德高地
湯文亮：中美次階段協議 簽訂機會是零
湯文亮：中美次階段協議 簽訂機會是零
台人置業信心升溫 締樓市小陽春 代理：後市存三大變數 勿過度樂觀
台人置業信心升溫 締樓市小陽春 代理：後市存三大變數 勿過度樂觀
WEST PARK現樓1房 折實607萬入場 均呎1.86萬 與毗鄰愛海頌去年10月首批相若
WEST PARK現樓1房 折實607萬入場 均呎1.86萬 與毗鄰愛海頌去年10月首批相若
THE RICHMOND下周二首輪開售30伙
THE RICHMOND下周二首輪開售30伙
長沙灣地王項目 七成單位小於400呎
長沙灣地王項目 七成單位小於400呎
盈大己連拿利擬改建商廈 規劃署不支持
盈大己連拿利擬改建商廈 規劃署不支持
美柏苑居屋首宗二手 5年帳賺八成
美柏苑居屋首宗二手 5年帳賺八成
廣華街172呎舖1200萬沽 8年蝕三成
廣華街172呎舖1200萬沽 8年蝕三成