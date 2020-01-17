國泰：農曆新年後訂票偏弱

去年載客量按年微跌0.7%

據國泰公告，去年全年載客量錄得3523.3萬人次，較2018年微跌0.7%，而年度運力則按年增加5.1%。總括全年表現，以收入乘客千米數（RPK）計，內地是國泰年內唯一按年下跌地區，RPK較2018年同期減10.9%；歐洲航線RPK全年增長7.7%；南亞、中東及非洲則成為增幅第二大地區，RPK較2018年同期增6.6%。

林紹波稱，上月入境旅遊需求仍然低迷，尤以內地、台灣及日本等區域航線為甚，幸好長途航線表現較理想；至於出境旅遊客運量同比下跌4%，較過去數月的按年跌幅略有改善，不過仍遠遜假期旺季的預期水平。他續指出，出入境客運仍然表現疲弱，惟收益率較低的過境客運量較去年同期上升15%。

貨運方面，12月貨運量按年跌2.9%，單月運載率下跌1.3個百分點至66.4%；不過若以去年全年貨運量計，按年跌幅則達6.1%，運力亦減少0.3%。林紹波指出，上月貨運量大致與去年11月相若，內地及西南太平洋航線表現尤為出色，按月及按年的銷售額均有所增加。

分析：料3月後客運數據改善

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，雖然未能確定訪港客量逾四成的跌幅是否已經見底，不過集團的外遊及過境客運需求表現強勁，再加上預期今年的環球外遊需求會較去年大，預期國泰在今年3月後的客運數據會明顯改善。她續指出，即使客載表現未如理想，基於中美達成首階度的貿易協議及本地事件轉趨平靜等外圍因素影響下，反而可能微漲，但大致上股價走勢平穩。