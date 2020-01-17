安永建議政府為中小企代供半年強積金

她續稱，該行亦建議寬減100%利得稅、薪俸稅及個人入息稅，上限3萬元，以及提供2000元電費補貼、寬免全年差餉等，預計8項紓困措施涉及政府開支670億元。

預計本年度港財赤700億

此外，安永也提出合共23項財政措施建議，例如多項促進創新經濟稅項政策，發展香港成為知識產權貿易中心的措施；給予利得稅寬減以培育創科類初創企業和吸引天使投資者，並建議全數豁免電動車首次登記稅以支持錄色城市。

安永預計，2019/20年度本港財政赤字將達700億元，相當於2019年預計本地生產總值的2.5％，為15年以來首次呈現赤字，但仍屬國際標準可接受的赤字水平；預計截至今年3月底，政府財政儲備將減至1.1萬億元，相當於香港本地生產總值的39.2%，以國際貨幣基金組織（lMF）的標準，仍處於30%至50%的穩健水平。

不過，陳瑞娟認為，人口老化及勞動力減少等長遠不利因素之下，考慮到經常收入會受壓，政府「使錢要有針對性」，因1.1萬億元儲備只不過可以應付政府21個月開支。