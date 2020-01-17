上月社融2.1萬億超預期 新貸轉弱

政府債增量3738億 按月增1.2倍

社會融資主要包括銀行及非銀行渠道融資，例如股票、債券、信託等市場渠道。央行稱，自去年12月起當局將「國債」及「地方政府一般債券」納入社融統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標。據人行數據顯示，12月政府債券增量達3738億元，按月增加1.2倍；同月社融存量按年增加10.7%至251.31萬億元；去年全年社融規模累計25.58萬億元，按年增加13.6%。

人行又指出，去年全年人民幣貸款按年增加12.3%或16.81萬億元，至153.11萬億元；當中12月錄得1.14萬億元增長。另據初步數據顯示，截至去年12月底，中國廣義貨幣（M2）餘額錄得198.65萬億元，按年增長8.7%，增幅高於市場預期的8.3%，增速分別較上月及去年同期高出0.5個及0.6個百分點。

人行昨淨投放3000億

年關將至，人行昨日再大規模放水，淨投放3000億元，稱為對冲稅期及現金投放高峰，以維持農曆新年前銀行體系流動性達到合理充裕水平，因此再以利率招標方式，開展3000億元的14天期限逆回購操作，中標利率為2.65厘。基於當日沒有逆回購到期，央行實現淨投放3000億元。

人行在周三（15日）已開展了3000億元中期借貸便利（MLF）操作，和1000億元14天期逆回購操作，當日亦無逆回購到期，央行實現淨投放4000億元，兩日合共淨投放7000億元。